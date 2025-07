Cómo quedaron los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025: clasificados y cuadro completo

Se definen los cruces del torneo internacional organizado por FIFA que se disputa en Estados Unidos. River y Boca, eliminados.

El Mundial de Clubes 2025 entró en etapa de definición con el cierre de la fase de grupos y la conformación del cuadro final, con los cruces de octavos de final del certamen que se disputa en Estados Unidos.

Con la despedida de Boca y River, los representantes argentinos en el torneo que fueron eliminados en primera rueda, se van cerrando cada una de las zonas, con algunas sorpresas.

Los clasificados son:

Grupo A: Palmeiras (1ro), Inter Miami (2do)

Grupo B: PSG (1ro), Botafogo (2do)

Grupo C: Benfica (1ro), Bayern Múnich (2do)

Grupo D: Flamengo (1ro), Chelsea (2do)

Grupo E: Inter (1ro), Monterrey (2do)

Grupo F: Borussia Dortmund (1ro), Fluminense (2do)

Grupo G: Manchester City (1ro), Juventus (2do)

Grupo H: Real Madrid (1ro), Al-Hilal (2do)

Resultados de los octavos de final del Mundial de Clubes 2025

Palmeiras 1 vs Botafogo 0

Benfica 1 vs Chelsea 4

Inter 0 vs Fluminense 2

Manchester City 3 vs Al Hilal 4

PSG 4 vs Inter Miami 0

Flamengo 2 vs Bayern Múnich 4

Borussia Dortmund 2 vs Monterrey 1

Real Madrid 1 vs Juventus 0

Cómo están los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025

Palmeiras vs Chelsea

Fluminense vs Al Hilal

PSG vs Bayern Múnich

Borussia Dortmund vs Real Madrid

Cuartos de final:

Viernes, 4 de julio

Fluminense vs Al Hilal | 16:00, Estadio Camping World, Orlando

Palmeiras vs Chelsea | 22:00, Lincoln Financial Field, Filadelfia

Sábado, 5 de julio

PSG vs Bayern Múnich | 13:00, Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Real Madrid vs Borussia Dortmund | 17:00, Estadio MetLife, Nueva York Nueva Jersey

Semifinales:

Martes, 8 de julio

Ganadores de los dos primeros cuartos de final | 16:00, Estadio MetLife, Nueva York Nueva Jersey

Miércoles, 9 de julio

Ganadores de los dos últimos cuartos de final | 16:00, Estadio MetLife, Nueva York Nueva Jersey

Final:

Domingo, 13 de julio

Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 | 15:00, Estadio MetLife, Nueva York Nueva Jersey.