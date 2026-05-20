Cómo mejorar la velocidad de internet en casa con un repetidor Wi-Fi 6: modelos y precios

En muchos hogares, el problema ya no es la velocidad contratada, sino cómo distribuir la señal de forma uniforme. Paredes gruesas, interferencias y múltiples dispositivos conectados generan zonas sin cobertura y caídas. En este contexto, los repetidores Wi-Fi 6 se vuelven fundamentales para ampliar el alcance y mantener una conexión constante. A continuación, se detallan algunos modelos disponibles en Argentina.

En términos generales, el Wi-Fi 6 puede ofrecer hasta un 40% más de velocidad que el Wi-Fi 5 y alcanzar picos teóricos de hasta 9,6 gigabits por segundo. Esto no significa que un repetidor entregue ese rendimiento máximo, sino que establece un techo superior. La mejora real se observa en un mejor manejo de múltiples dispositivos, menor congestión y una conexión más estable.

En hogares saturados, con varios smart TV, celulares, consolas y sensores conectados, esta tecnología optimiza la cobertura. La congestión disminuye, las videollamadas mantienen calidad y el streaming fluye sin interrupciones. El Wi-Fi 6 no acelera la conexión por sí solo, pero distribuye el ancho de banda de acuerdo con la demanda de cada dispositivo.

Aunque lleva varios años en el mercado, el Wi-Fi 6 se consolidó como el estándar más extendido en hogares y dispositivos. Incluso Wi-Fi 7 ya llegó al mercado, aunque su adopción es todavía limitada, mientras que el Wi-Fi 8 está en desarrollo y promete mejorar la latencia y estabilidad en redes saturadas. En la práctica, el Wi-Fi 6 sigue siendo la base principal de la conectividad actual.

Es importante aclarar que estos extensores no crean internet ni aumentan el ancho de banda contratado, sino que reorganizan y distribuyen la conexión según el pico de demanda. La promesa de “duplicar la velocidad” solo se cumple cuando la señal original llega muy debilitada; en ese caso, al recomponerla, el rendimiento percibido puede parecer el doble, pero nunca supera el límite establecido por el proveedor.

Más que aumentar la velocidad pura, estas tecnologías mejoran el funcionamiento de la red cuando hay muchos dispositivos conectados. Algunas distribuyen la conexión de forma eficiente para que celulares, televisores y consolas puedan utilizar internet simultáneamente sin generar cuellos de botella. El resultado es una conexión más fluida, con menos demoras, cortes y saturación.

Otra función disponible en estos equipos permite dirigir la señal hacia los dispositivos en uso, en lugar de repartirla de forma uniforme por toda la casa. Esto mejora la estabilidad y cobertura, especialmente en ambientes con paredes gruesas, interferencias o rincones donde el Wi-Fi suele llegar débil.

### Dos bandas en disputa

Equipos como el CUDY Extensor RE3000 funcionan como puntos intermedios que captan la señal del router y la redistribuyen de manera más estable. Además, pueden integrarse en redes Mesh, un sistema que permite desplazarse por la casa sin perder la conexión ni tener que cambiar manualmente de red Wi-Fi.

Cuando el módem emite en las bandas de 2,4 y 5 GHz, el celular cambia automáticamente a la banda que mejor funciona. La banda de 5 GHz ofrece mayor velocidad pero pierde fuerza al atravesar paredes o con la distancia; la de 2,4 GHz alcanza más lejos, aunque con menor rendimiento. Los extensores Wi-Fi 6 ayudan a equilibrar ambas bandas: mejoran la cobertura de 5 GHz y estabilizan la señal de 2,4 GHz en zonas inaccesibles.

Su instalación es sencilla, pero no corrige errores de ubicación: un repetidor mal posicionado replica una señal débil y amplifica el problema. La recomendación es instalarlo en un punto intermedio, donde aún reciba buena cobertura del router. Nunca debe ubicarse muy cerca del módem ni en zonas donde la señal desaparece por completo.

Algunos modelos cuentan con puertos Gigabit Ethernet para conectar dispositivos por cable, lo que es útil para televisores, consolas o computadoras que requieren mayor estabilidad. Incluso pueden funcionar como puntos de acceso independientes para ampliar la red doméstica.

La seguridad también mejora con nuevos protocolos de protección, como WPA3, que dificultan los accesos no autorizados a la red. En hogares con múltiples dispositivos conectados, esta capa adicional de seguridad es cada vez más importante.

En este segmento, alternativas como el CUDY Extensor RE3000, Xiaomi WiFi Range Extender AC1200, Huawei K562 Mesh y TP-Link RE815XE compiten ofreciendo cobertura extendida, gestión inteligente del tráfico y amplia compatibilidad.

### CUDY Extensor RE3000

Este dispositivo está diseñado para resolver el problema común del Wi-Fi doméstico: la pérdida de señal al atravesar paredes o alejarse del módem. Su cobertura alcanza hasta 150 metros en espacios abiertos y utiliza un sistema de tres antenas para distribuir mejor la conexión. Su formato enchufable facilita la instalación, sin ocupar espacio adicional en escritorios o muebles.

Cuenta con un procesador ARM de doble núcleo y 256 MB de memoria para gestionar múltiples dispositivos. Opera en doble banda y puede alcanzar hasta 3 Gbps teóricos, aunque la mejora más significativa se observa en estabilidad y menor congestión. Incluye un puerto Gigabit Ethernet y tecnologías como Beamforming y MU-MIMO. Se consigue por 65.000 pesos.

### Xiaomi WiFi Range Extender AC1200

Ideal para quienes buscan mejorar la cobertura sin configuraciones complejas. Su formato compacto para enchufe directo permite instalarlo en cualquier ambiente y extender la señal hacia zonas donde el router pierde fuerza. Trabaja en doble banda, compatible con redes de 2,4 y 5 GHz, y puede funcionar como repetidor o punto de acceso.

Incorpora 64 MB de memoria y un puerto Ethernet para conectar televisores o