WASHINGTON — Hace un par de años, un grupo de miembros de Boko Haram que se desplazaba en motocicleta intentó atacar una base militar en el este de Nigeria, pero se encontró con una trinchera defensiva que rodeaba el complejo, lo que frustró su ofensiva. Los extremistas se reagruparon y, antes de lanzar un nuevo ataque, recurrieron a la inteligencia artificial (IA).

«Vimos en una película cómo las motocicletas pueden saltar puentes», relató un excomandante de Boko Haram a Antonia Juelich, investigadora en terrorismo y tecnología de la Universidad de Cambridge. «Usamos inteligencia artificial para aprender a hacerlo. Le proporcionamos datos, como el tipo de motocicletas y la distancia que necesitábamos saltar, y nos dio los pasos a seguir». Siguiendo las indicaciones de chatbots, los mecánicos modificaron las motos para incrementar aceleración y velocidad máxima. Los combatientes cavaron trampas con cristales rotos y fuego, y practicaron saltos —algunos con resultados fatales— hasta lograr la altura suficiente para ejecutar un ataque exitoso, según desertores.

Este episodio, descrito en un artículo de Juelich que The New York Times compartió antes de su publicación, evidencia cómo las herramientas de inteligencia artificial generativa están siendo utilizadas cada vez más por grupos terroristas en el campo de batalla, a pesar de los esfuerzos de sus desarrolladores para evitar su mal uso.

Hasta hace poco, organizaciones como Estado Islámico, Al Qaeda y otros grupos extremistas empleaban principalmente la IA en operaciones de información, como producción de propaganda, traducción, reclutamiento y técnicas de seguridad. Sin embargo, según funcionarios militares y antiterroristas estadounidenses, así como investigadores independientes, ese uso ha evolucionado: ahora recurren a la IA para obtener ventajas tácticas sobre el terreno.

Este cambio representa un desafío significativo para la industria de la IA. Aunque los chatbots incorporan limitaciones que impiden solicitudes perjudiciales, investigaciones han demostrado que usuarios pueden eludir estos mecanismos, persuadiendo de manera gradual y persistente a los modelos para que revelen información restringida.

Durante el último año, Juelich entrevistó a 27 exmiembros de Boko Haram en Nigeria, realizando cerca de 60 entrevistas en total. Su investigación de campo reveló que los terroristas utilizan chatbots para diseñar explosivos, reparar o mejorar armas y generar ideas tácticas. Según indica en su informe, los modelos de lenguaje extenso han sido consultados en cada etapa de la actividad militar: desde la preparación de la misión, durante las operaciones y en el análisis posterior, mostrando un uso más amplio de la IA que el centrado en la propaganda, que predominaba en el discurso público.

Este estudio se suma a otras investigaciones recientes en un contexto de creciente preocupación por las capacidades de los modelos avanzados de IA, que el director de la CIA, John Ratcliffe, comparó con «armas nucleares digitales». Expertos en seguridad de IA y funcionarios de seguridad nacional advierten que estos modelos representan riesgos poco reconocidos, como la creación de armas biológicas y el uso en actividades terroristas.

En las semanas recientes, la Administración Trump ha presionado a los principales laboratorios para que permitan al Gobierno revisar las plataformas de IA más avanzadas antes de su lanzamiento público. Las autoridades se concentran principalmente en el potencial de estos modelos para identificar y explotar fallas de software que podrían causar graves daños a la ciberseguridad global, pero no han puesto énfasis suficiente en su posible utilización para el terrorismo.

«Los terroristas no están esperando a que hagamos que la IA sea segura», afirmó Juelich en una entrevista, señalando que el uso de esta tecnología por parte de esos grupos ha sido «significativamente subestimado en alcance y naturaleza». Daniel Byman, experto en terrorismo de la Universidad de Georgetown y coautor de un informe sobre IA y terrorismo del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, señaló que los grupos terroristas combinan sistemas de IA variados para evadir las medidas de seguridad impuestas por las compañías desarrolladoras.

La investigación de Juelich reveló que Boko Haram no se limita a una sola plataforma, sino que emplea simultáneamente ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic, Gemini de Google, Grok de xAI y servicios de la empresa china DeepSeek. Los métodos descritos alcanzan hasta finales de 2024, período tras el cual las empresas lanzaron versiones actualizadas con mayores capacidades y medidas de seguridad reforzadas.

Las compañías han señalado además que algunas funciones maliciosas de la IA son de «doble uso», pues la información que brindan puede ser útil con fines legítimos. Aprender a saltar con una motocicleta, por ejemplo, no es intrínsecamente dañino, aunque algunos casos descritos por exmiembros de Boko Haram muestran la intención explícita de provocar violencia.

«Escribes la pregunta o usas tu voz y te da una respuesta detallada, como ‘¿Cómo puedo fabricar una bomba?’, y luego te explica cómo», relató a Juelich un excomandante de la provincia del Estado Islámico de África Occidental, una facción de Boko Haram. «¡Es como un robot humano! Lo usamos muchísimo».

Consultados sobre el estudio, Michael Aciman, portavoz de Anthropic, afirmó que sus productos están diseñados para rechazar solicitudes peligrosas relacionadas con violencia, planificación de ataques y fabricación de explosivos, y que colaboran con expertos externos para combatir estas amenazas. Karl Ryan, portavoz de Google, negó que sus modelos ofrezcan información específica o detallada que pueda facilitar un uso indebido, y destacó sus estrictas políticas para prohibir usos nocivos de Gemini. OpenAI aseguró que el uso de sus plataformas para violencia o terrorismo viola sus condiciones