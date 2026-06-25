Cómo le fue a Franco Colapinto en su última carrera de Fórmula 1 antes del GP de Austria

Franco Colapinto dejó sensaciones encontradas en su última carrera de Fórmula 1 antes del Gran Premio de Austria. En el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el piloto argentino mostró un ritmo competitivo, peleó gran parte de la prueba por posiciones importantes y cruzó la meta en zona de puntos. Sin embargo, una sanción impuesta por los comisarios condicionó su resultado final y empañó una actuación que había sido muy sólida.

El piloto de Alpine protagonizó una de sus mejores actuaciones de la temporada 2026 en el circuito de Montmeló. Tras una carrera inteligente desde lo estratégico y con buen rendimiento en pista, finalizó en octavo lugar, aunque una penalización de 10 segundos lo relegó al décimo puesto.

A pesar de ello, Colapinto sumó un punto para Alpine y contribuyó a que la escudería francesa cerrara una de sus mejores producciones del año, ya que Pierre Gasly también terminó entre los diez primeros.

La competencia en el trazado español estuvo marcada por la fuerte degradación de neumáticos, múltiples paradas en boxes y varios abandonos que influyeron en el desarrollo de la prueba.

Colapinto largó desde la zona media de la parrilla y tuvo un inicio impecable. Con neumáticos blandos, avanzó dos posiciones en la primera vuelta para ubicarse rápidamente en el puesto 11. Sin embargo, el desgaste temprano de las gomas obligó a Alpine a detenerlo en la vuelta 13 para montar neumáticos duros, apostando a una estrategia agresiva que le permitiera mantener la pelea por los puntos.

Uno de los momentos más comentados y polémicos ocurrió en la vuelta 20, cuando el equipo le pidió ceder su posición a Pierre Gasly. Aunque Colapinto expresó su descontento por radio, acató la orden y luego explicó que se trató de una decisión estratégica del equipo.

Lejos de perder motivación, Colapinto recuperó el ritmo en la segunda parte de la carrera y comenzó a acercarse nuevamente a Gasly. Su segunda parada en boxes, en la vuelta 35, fue clave para ejecutar un undercut sobre Liam Lawson y ganar una posición importante en la lucha por el top 10.

El abandono de Fernando Alonso provocó la entrada del Virtual Safety Car, lo que complicó la estrategia de Alpine. Posteriormente, también abandonaron Kimi Antonelli y Charles Leclerc, facilitando que Gasly y Colapinto avanzaran posiciones en la clasificación.

Al finalizar la carrera, el argentino ocupaba el octavo puesto, uno de sus mejores resultados del año. Sin embargo, horas después, los comisarios deportivos le aplicaron una penalización de 10 segundos y un punto en la superlicencia por no respetar una bandera amarilla durante la competencia. Esta sanción lo relegó al décimo lugar final, detrás de Liam Lawson y Arvid Lindblad.

La victoria en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 correspondió a Lewis Hamilton, quien consiguió su primer triunfo como piloto de Ferrari y alcanzó las 106 victorias en la Fórmula 1. El británico aprovechó una estrategia alternativa y el Virtual Safety Car provocado por el abandono de Alonso para imponerse en una carrera que parecía encaminada para Mercedes.

George Russell finalizó segundo con Mercedes, mientras que Lando Norris completó el podio para McLaren.

Tras su reciente actuación en Barcelona, Franco Colapinto aspira a mantener su buen desempeño en el Gran Premio de Austria. El piloto oriundo de Pilar solo ha competido una vez en este circuito como parte de la Fórmula 1, logrando la decimoquinta posición con el A525 en la temporada anterior. Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, se prepara para su novena participación en Spielberg.