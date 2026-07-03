Como Jesica Cirio, Insaurralde también pidió que el video de los millones de dólares no se use como prueba

El exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, solicitó que no se utilice como prueba judicial el video en el que su exesposa, Jesica Cirio, muestra millones de dólares en el vestidor de su casa. La modelo y conductora ya había realizado la misma petición en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en la que ambos están imputados y enfrentan un pedido de indagatoria.

La defensa de Insaurralde fundamentó el planteo con los mismos argumentos que Cirio: que el video podría haber sido obtenido mediante un hackeo a los dispositivos de la modelo y que las imágenes podrían haber sido alteradas. La presentación se realizó ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien ordenó peritar el video difundido por el diario La Nación. En dicho material, Cirio aparece filmando cajas, cajones, bolsas y una valija repleta de millones de dólares en el vestidor de la propiedad ubicada en el barrio privado “Fincas San Vicente”.

Tras la divulgación del video, el magistrado ordenó allanar el departamento de Cirio y realizar una inspección ocular tanto en ese inmueble como en la casa de San Vicente. Sin embargo, la modelo pidió que ese material no se incorpore como prueba y que se anule el allanamiento.

En su presentación, la defensa de Insaurralde sostuvo: “Conforme ha sido expresado públicamente por la coimputada Cirio, estos archivos no solo provendrían de un hackeo y desapoderamiento delictivo de sus dispositivos personales, sino que existen sospechas fundadas de que han sido objeto de ediciones, alteraciones y compaginaciones maliciosas con posterioridad a su sustracción clandestina”. Añadió que “el hecho de que el contenido de dicho video resulte eventualmente ‘incriminatorio’ no convalida en absoluto su obtención ilícita ni su palmaria falta de integridad material, debiendo aplicarse la regla de exclusión probatoria para proteger la integridad del entorno digital”.

Asimismo, enfatizó que “su obtención delictiva impide de manera absoluta trazar una cadena de custodia forense que garantice la inalterabilidad de los archivos, lo que permite razonablemente concluir que su veracidad material no puede ser acreditada bajo ningún concepto técnico”.

Este planteo forma parte de varios reclamos presentados por las defensas de los acusados en la causa, los cuales deberán resolver el juez Armella y el fiscal federal Sergio Mola. La investigación se originó tras el viaje de lujo que Insaurralde realizó a Marbella en septiembre de 2023 junto a la modelo Sofía Clerici en el yate “Bandido”, episodio que motivó su renuncia al cargo de jefe de Gabinete en el gobierno bonaerense de Axel Kicillof.

La Fiscalía solicitó la indagatoria de Insaurralde y de varios familiares imputados como presuntos testaferros, y aguarda la finalización de un peritaje contable que se espera concluir a comienzos de este mes. Además, el fiscal Mola pidió la detención de Insaurralde y Cirio, pero el juez rechazó la medida y les impuso la prohibición de salir del país.

**Testigos sobre el vestidor**

Tras la difusión del video, la justicia ordenó diversas medidas probatorias, entre ellas la citación de testigos familiarizados con el vestidor, a fin de determinar si el lugar que aparece en las imágenes corresponde a la casa de Insaurralde. Los primeros en declarar fueron dos oficiales de la Policía Federal que allanaron la propiedad en octubre de 2023, al inicio de la causa, quienes no reconocieron la locación.

El oficial Damián Farina, al ser mostrado una fotografía del vestidor tomada durante el allanamiento y consultar si coincidía con el del video, respondió negativamente. Afirmó que el vestidor de la casa es amplio y tiene vidrios oscurecidos, mientras que el del video es angosto y carece de vidrios.

Por su parte, la suboficial Miriam Chazarreta indicó que no recordaba con exactitud el lugar debido al tiempo transcurrido y aseguró que no percibía similitudes entre el vestidor del video y el de la foto del allanamiento.

Ambos testigos señalaron que, durante el procedimiento, la casa parecía deshabitada: los muebles estaban cubiertos con sábanas, había olor a encierro y presentaba suciedad. Tampoco advirtieron indicios de refacciones. Una de las hipótesis de la justicia es que el lugar pudo haber sido modificado tras la grabación del video, motivo por el cual se hicieron nuevas medidas de prueba. La próxima semana declararán como testigos dos mujeres que trabajaron en la casa de San Vicente, una de las cuales actualmente trabaja para Cirio.

**Intervención en la causa del financista Martín Migueles**

De forma espontánea, el financista Martín Migueles —pareja de la vedette y conductora Wanda Nara— se presentó en el expediente mediante un escrito, a través de su abogado Yamil Castro Bianchi, para aclarar que no posee el video, que no lo ha visto ni hablado con nadie respecto al material. Migueles explicó que esta aclaración se debió a que en algunos medios se había señalado que estaría vinculado con esas imágenes.

“Niego de manera categórica haber tenido conocimiento previo de ese supuesto material, haberlo recibido, poseído, almacenado, reproducido, remitido o puesto en circulación bajo cualquier modalidad”, afirmó.

El financista también pidió que, ante cualquier duda, se analice su teléfono celular, que está secuestrado en la causa vinculada a irregularidades