Cómo hacer que tu celular Android lea en voz alta los mensajes de WhatsApp

Los celulares con sistema operativo Android permiten activar funciones útiles para el día a día sin la necesidad de instalar nada extra. Una de ellas es la posibilidad de que el teléfono lea en voz alta los mensajes de WhatsApp. Ya sea mientras manejás, cocinás o tenés las manos ocupadas, podés seguir comunicado sin tocar la pantalla.

Aunque WhatsApp no ofrece de forma nativa esta opción, los dispositivos Android pueden resolverlo fácilmente mediante herramientas ya integradas, como el Asistente de Google o Android Auto. También existen aplicaciones externas que amplían estas funciones y ofrecen mayor personalización.

Con una configuración rápida, es posible transformar tu celular Android en un lector automático de mensajes, ideal para seguir haciendo cosas mientras se recibe información.

Leer mensajes de WhatsApp con el Asistente de Google

El Asistente de Google, disponible en casi todos los teléfonos Android, permite acceder a mensajes recientes con comandos de voz. Para activarlo es necesario realizar el siguiente proceso:

Abrí la app de Google y andá a “Configuración”

Activá el Asistente de Google si aún no está habilitado

Decí: “Ok Google, lee mis mensajes de WhatsApp”

Otorgá los permisos necesarios desde “Ajustes > Accesibilidad”

En “Notificaciones de apps”, habilitá el acceso a WhatsApp

Repetí el comando y el Asistente leerá los mensajes si hay notificaciones nuevas

Este método es rápido, gratuito y se integra directamente con el sistema Android

Android Auto: cómo escuchar WhatsApp desde el auto

Para quienes usan Android Auto, también es posible escuchar los mensajes de WhatsApp a través del sistema multimedia del vehículo:

Cuando recibís un mensaje, aparece una notificación en pantalla

Si estás estacionado, podés tocarla para que se lea en voz alta

Android Auto te preguntará si querés responder: decí “responder” y dictá el mensaje

Confirmá diciendo “Enviar”, “Cambiar mensaje” o “Cancelar”

Además, podés iniciar el proceso diciendo: “Ok Google, lee mi último mensaje de WhatsApp”

Android Auto, una opción para escuchar los mensajes sin ver el celular. Foto: AP

Android Auto está presente en la mayoría de los autos modernos con pantalla compatible, y permite acceder a funciones clave del teléfono sin necesidad de andra tocándolo.

Gracias a estas herramientas, tu celular con Android puede adaptarse mejor a distintos contextos donde necesitás mantener la atención o tenés las manos ocupadas. El Asistente de Google, por ejemplo, permite responder mensajes, leer notificaciones o hacer llamadas sin tocar el teléfono, solo con comandos de voz.

También existen aplicaciones diseñadas para que los mensajes de WhatsApp se lean en voz alta automáticamente. Entre ellas, ReadItToMe y Voice Access permiten configurar el dispositivo para que reproduzca por audio el contenido de los mensajes apenas llegan, una función útil para personas con problemas de visión.

WhatsAspp y sus tres nuevas herramientas

La app de mensajería lanzó tres nuevas funciones que permiten a los creadores de contenidos y a las empresas, tener un mayor rango de alcance y monetizar los contenidos que propone. Estas funciones son las siguientes:

Publicidad en los estados: empresas y canales pagan para que sus publicaciones aparezcan en los estados de la aplicación con el fin de provocar conversaciones directas desde las promociones.

Canales promocionados: pagando se pueden destacar canales y aumentar su visibilidad.

Suscripciones a canales: permite cobrar por entrar a determinados canales. De este modo, sus creadores pueden ofrecer su contenido a cambio de un abono mensual.