Cómo hacer pavo relleno perfecto en “air fryer”: el tiempo y la temperatura exacta para cocinar este delicioso plato en porciones

El pavo relleno se presenta como una receta práctica para disfrutar y es ideal para quienes buscan cocinar sin horno.

La pechuga de pavo se condimenta con salsa de soja, cebolla en polvo, cúrcuma y ajo, y se rellena con hongos shiitake y cebolla. Es una combinación sabrosa, gourmet y ligera.

La técnica en freidora de aire permite lograr una piel crujiente y un interior jugoso, en menor tiempo que el horno tradicional, y además con menor consumo eléctrico y sin necesidad de pre-calentar tanto.

Se trata de una propuesta versátil que se adapta al menú diario o a celebraciones para comidas gourmet.

Cómo hacer pavo relleno en porciones en “air fryer”: una comida de lujo

Si estás buscando una receta sabrosa, práctica y adaptada al día a día, esta preparación de pavo relleno en la freidora de aire (air fryer) es una excelente opción.

Resulta perfecta para comidas cotidianas o para una cena especial. Aquí, el paso a paso.

El pavo relleno en la freidora de aire.

Ingredientes (para 2-4 porciones):

600 g de pechuga de pavo o filetes de pavo (aproximadamente).

200 g de setas shiitake (o la variedad de champiñón que prefieras).

1 cebolla mediana, picada finamente.

2 dientes de ajo, machacados o bien picados.

1 o 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

Salsa de soja (a gusto, para marinar o condimentar).

Cúrcuma y cebolla en polvo (o bien cebolla deshidratada molida) para sazonar.

Sal y pimienta a gusto.

Opcional: hierbas frescas o secas, como tomillo, romero y perejil.

Opcional: queso ligero, espinacas o jamón para añadir al relleno si se desea más variedad.

Paso a paso:

1. Preparar la pechuga o los filetes de pavo: limpia bien las piezas de pavo, retirando excesos de grasa o membranas. Si lo deseas, puedes hacer un corte horizontal para abrir el filete y generar como un “libro” para rellenar, o usar filetes más gruesos.

2. Marinar y sazonar: mezcla la salsa de soja, el ajo picado, la cebolla en polvo, la cúrcuma, sal y pimienta. Unta las piezas de pavo con esta mezcla y deja reposar unos 10 o 15 minutos para que tomen sabor.

3. Preparar el relleno: en una sartén pequeña a fuego medio, añade el aceite de oliva y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Luego, agrega las setas shiitake picadas y cocina hasta que hayan reducido su agua y estén tiernas. Salpimienta al gusto y, si deseas, añade hierbas. Deja enfriar un poco.

4. Rellenar y cerrar las piezas: sobre cada pechuga o filete previamente abierto, coloca una porción del relleno de setas y cebolla. Si optas por el queso o espinacas, este es el momento de añadirlos. Luego, enrolla o pliega la pechuga/filete y asegura con palillos, si es necesario, para que el relleno no se salga durante la cocción.

5. Precalentar la freidora de aire: calienta la “air fryer” a unos 180 °C (aproximadamente 350-360 °F) durante unos 3 o 5 minutos.

Los hongos son una buena fuente de proteína que eleva cualquier relleno.

6. Cocinar en la air fryer: coloca las piezas de pavo rellenas en la canasta de la freidora de aire, en una sola capa, sin sobreponerlas para que el aire circule bien. Cocina a 180 °C durante unos 12 o 15 minutos, dando vuelta a mitad de cocción (aproximadamente a los 7 u 8 minutos) para que se doren uniformemente. El tiempo puede variar según el grosor de las piezas y del modelo de tu freidora de aire.

7. Verificar cocción: para asegurarte de que el pavo está bien cocido, puedes utilizar un termómetro de cocina: la temperatura interna debe alcanzar al menos 74 °C (165 °F). Si no tienes termómetro, verifica que los jugos salgan claros (no rosados) al cortar una parte.

8. Reposar y servir: una vez cocido, retira del aparato y deja reposar las piezas 2 minutos antes de cortar. Esto ayuda a que los jugos se redistribuyan y el relleno quede jugoso. Luego, corta en porciones (si es un rollo) o sirve cada filete individualmente. Acompaña con una guarnición ligera: ensalada verde, papas, arroz o vegetales asados.

Consejos adicionales para usar el pavo relleno en el día a día

Planificación rápida: puedes preparar el relleno con antelación y guardarlo en la nevera hasta el momento de rellenar el pavo.

Variaciones del relleno: cambia las setas por espinacas, pimientos, zanahorias ralladas o incluso manzana para un toque dulce. Añadir jamón o queso bajo en grasa también va bien.

Freidora de aire eficiente: esta técnica permite cocinar sin encender el horno grande, ahorrando tiempo y energía, ideal para comidas de medio día o cenas ligeras.

Porciones controladas: al preparar filetes o pechugas pequeñas, puedes ajustar fácilmente para una o dos personas, reduciendo desperdicios y facilitando porcionar para el día siguiente.

Textura y sabor: la combinación de soja, cúrcuma y ajo, le da al pavo un sabor profundo y aromático, mientras que el uso de setas aporta jugosidad y un sabor terroso que contrasta bien.

Presentación: si haces el rollo de pavo relleno, córtalo en rodajas para una presentación más elegante; si usas filetes individuales, puedes hacer un pequeño corte para mostrar el relleno por dentro y sorprender visualmente.