Cómo gestionar un turno para realizar un trámite en ANSES en 4 pasos desde la computadora

La página web del organismo te deja reservar día y hora para gestiones presenciales y resolver otras consultas desde tu casa.

Cada vez son más las personas que optan por usar las plataformas virtuales para gestionar sus trámites con los organismos estatales. Por eso ANSES cuenta con un portal que facilita la reserva de turnos para trámites presenciales y que también ofrece la posibilidad de hacer gestiones remotas sin necesidad de que salgas de casa.

Con este sistema, los usuarios pueden elegir la oficina que les quede más cercana, seleccionar la fecha y el horario que prefieran y recibir una constancia con todos los datos de su turno. Esto organiza mejor la atención y reduce los tiempos de espera.

Cuáles son los trámites que requieren ir presencial a una oficina de ANSES

Hay gestiones que todavía se tienen que hacer si o si en persona. Entre las más comunes están:

Plan de Pago de Deuda Previsional.

Solicitud de Jubilación o Pensión.

Trámites para jubilados y pensionados.

Asignaciones familiares y por embarazo.

Programas educativos como Progresar.

Prestaciones por desempleo.

Monotributo Social.

Pensiones para adultos mayores.

También se incluyen trámites relacionados con discapacidad o casos en los que se debe presentar documentación física original. De todas formas el sistema de turnos online de ANSES te muestra las oficinas disponibles y los horarios posibles para cada trámite.

Cómo solicitar un turno en ANSES, paso a paso

El procedimiento es gratuito y se realiza directamente desde la web oficial de ANSES en solo 4 pasos:

Ingresar a Mi ANSES y seleccionar la sección Solicitud de turnos.

Elegir el trámite a realizar entre las opciones disponibles.

Seleccionar la oficina, la fecha y el horario según las vacantes que aparezcan en el sistema.

Confirmar la solicitud y descargar la constancia con número de registro y datos del turno otorgado.

Además, desde la opción Consulta de turnos, se puede verificar la fecha y lugar asignados ingresando el número de solicitud o datos personales.

ANSES también ofrece Atención Virtual para muchas gestiones, como iniciar jubilaciones o pensiones, hacer reclamos por haberes no cobrados, pedir asignaciones familiares o prenatales, acreditar datos personales o solicitar pagos únicos por matrimonio, nacimiento o adopción. Para acceder a este servicio solo vas a necesitar la Clave de la Seguridad Social.