Cómo funcionaba la Asesoría Literaria de la SIDE de la dictadura para prohibir libros y hacer operaciones de acción psicológica

En un documento secreto ahora desclasificado por el Gobierno, el ex titular de la SIDE, general Carlos Martínez, dispuso que la Aduana y el Correo también clasifiquen libros, películas, revistas, diarios y cartas que venían desde el exterior según el contenido ideológico marxista como parte de la «guerra psicológica» contra la subversión.

Para tal objetivo, creó una División Asesoría Literaria a través de la resolución de carácter estrictamente secreta y confidencial” dentro de la órbita de la Dirección de Comunicación Social del organismo de los espías.

Además, de clasificar a los medios de comunicación argentinos y extranjeros y a sus periodistas según su adscripción al marxismo-leninismo, la SIDE de la dictadura dispuso una serie a operaciones psicológicas a través de medios como la ex agencia de noticias Saporiti, “Prensa Confidencial” y otros medios, contó un ex agente de inteligencia a Clarín. Saporiti -que funcionaba en el pasaje Barolo- era una «empresa de fachada» y en 1983 el gobierno de Raúl Alfonsín dispuso su liquidación.

La obsesión de los espías del Proceso de Reorganización Nacional con los periodistas era tal que en estos primeros documentos secretos desclasificados se nombra 62 veces a los medios de comunicación como “objetivos” a investigar. Con estas medidas se “marcaban” periodistas muchos de los cuales después terminaron asesinados o desaparecidos. Se estima que desaparecieron 223 periodistas y trabajadores de la comunicación, según el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) de la Secretaría de Derechos Humanos.

En el anexo 2 de aquella resolución se identifican normas para la ejecución de asesoramiento ideológico literario.

Operaciones de Acción Psicológica

La resolución señala que luego de la derogación de la Ley 17.401 «Represión del Comunismo» en mayo de 1973 (por parte del gobierno de Héctor Cámpora), los Organismos de Seguridad del Estado se vieron en la necesidad de contar con instrumentos legales que entre otros aspectos le permitieran anular, neutralizar o por lo menos restringir la intensa movilización propagandística de la subversión”.

Un veterano agente de la SIDE contó en aquella época había un espionaje permanente sobre la agencia de noticias Prensa Latina del gobierno de Fidel Castro al que consideraban un foco de “movilización propagandística”, además de los órganos de prensa de Los Montoneros como “El descamisado”. Y que la SIDE “fichaba” a todos los que entraban a su oficina.

Por aquella razón, continúa la resolución que esta semana vio a la luz, “se sancionaron los Decretos 1774/73 y 1477/75 que asignó a la Aduana la responsabilidad de control de todo tipo de literatura cuya finalidad fuese la difusión de ideologías contrarias a los principios y garantías consagra dos por la Constitución Nacional a los efectos de su prohibición de ingreso al país”.

Entonces, la SIDE debería dar el “asesoramiento técnico mediante el análisis de contenido ideológico de las publicaciones a fin de que la Aduana determine el encuadramiento correspondiente a las prohibiciones sobre circulación”.

En la inteligencia siempre hay un agente de campo (como el James Bond de las películas) que busca datos y luego analistas que los interpretan. Esto quiere decir que en el organismo debía haber profesores de literatura u otros profesionales universitarios para hacer esa tarea, pero sus nombres no están consignados. Se había ordenado “encubrir” los nombres verdaderos de los agentes de la SIDE con nombres de guerra.

Así libros como “Las Venas Abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano y tantos otros terminaron censurados y prohibidos en las librerías, escuelas y universidades.

La resolución ahora desclasificada recuerda que “la opinión de la Secretaría de Inteligencia de Estado se canalizaba por medio de fórmulas que en algunos casos excedieron el carácter de asesoramiento al convertirse en una calificación sobre si debía o no permitirse su circulación para la cual no existía el respaldo legal pertinente”.

Cómo calificar el contenido de libros según su ideología

Posteriormente “las mencionadas fórmulas fueron modificadas por Resolución «Secreta» N247/79, por otras que adolecieron de poca practicidad además de no haber sido debidamente interpretadas”. Pero al estudiar la forma de controlar el material “se ha extraído como consecuencia, la conveniencia de renovar la organización y procedimientos empleados para el asesoramiento” sobre cómo calificar el contenido de los libros, revistas, diarios, cartas y películas que venían del exterior.

Entonces, se creó la división Literaria para asesor a la SIDE, la Aduana, Migraciones y otros organismos del Estado.

La división Literaria debía:

1. Realizar el análisis ideológico de las publicaciones y medios de difusión remitidos por la Secretaría de Comunicaciones (ley N° 20.216), por la Administración Nacional de Aduanas (Decreto N° 1.774/73), por los organismos integrantes de la Comisión de Antecedentes y cooperantes, redactar sus conclusiones y emitirlas a los Delegados”.

2. Integrar el Consejo Asesor Honorario del Ente de Calificación Cinematográfica según Decreto Ley N° 18.019/68 Artículo 9° (NDR que dirigía el tristemente célebre Miguel Paulino Tanto)

3. Controlar y actualizar las existencias de la Biblioteca Ideológica de la Dirección.

4. Adoptar medidas de Contrainteligencia, referidas a las personas, documentación y material, a las instalaciones y a los sistemas técnicos empleados.

5. Realizar educación descentralizada con el personal de su área.

La dirección de Comunicación Social de la SIDE

En cuanto a la llamada Dirección de Comunicación Social de la SIDE, que luego absorbió la división Literaria, tenía estas funciones:

1. Producir Inteligencia sobre el contenido de los mensajes que emiten los diferentes medios de Comunicación Social tendiente a determinar los temas sobresalientes, motivaciones, argumentos, caracterización ideológica (política, religiosa, económica, filosófica, etc.), literaria, etc.

2. Llevar la situación de los principales medios de Comunicación Social, a nivel nacional y provincial, clasificados en relación a su naturaleza (radio, cine, TV, diarios, revistas, conferencias, etc)

3. Alimentar el Cuadro Nacional de Situación Psicosocial de la Dirección.

4. Establecer blancos y objetivos psicológicos que puedan surgir del análisis de los medios,

5. Mantener actualizada la información sobre cursos y/o institutos de formación cultural a los fines de Comunicación Social (NDR en alusión a las escuelas de Periodismo).

6. Relevar y actualizar permanentemente el ámbito discográfico,

7. Evaluar los efectos de planes de «Acción Psicológica » ejecutados o en ejecución.,

8. Estudiar y llevar al día el cuadro de situación de los grupos de interés y de presión que pudieran detectarse en los medios de Comunicación Social.

9. Adoptar medidas de Contrainteligencia, referidas a las personas, documentación y material, a las instalaciones y a los sistemas técnicos empleados.

Paradójicamente, el juez federal K Alejo Ramos Padilla en el 2019 mandó a hacer un análisis de contenido de las notas de media docena de periodistas que teníamos como fuente al falso abogado Marcelo D’Alessio, al igual que la SIDE de la dictadura. Pero esa es otra historia.