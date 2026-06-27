Cómo evitar estafas en donaciones tras terremotos en Venezuela

Tras los dos terremotos ocurridos el miércoles en Venezuela, aumentaron considerablemente los pedidos de ayuda, las campañas solidarias y los mensajes que circulan por redes sociales, WhatsApp y plataformas de donación. Sin embargo, en este contexto de emergencia, ciberdelincuentes han aprovechado la desesperación y la urgencia para engañar a los usuarios mediante colectas falsas, enlaces fraudulentos, perfiles clonados y códigos QR manipulados.

El objetivo de estas estafas es variado: desde robar dinero hasta obtener datos personales o instalar malware que permita capturar claves de cuentas bancarias y billeteras virtuales. Por ello, la principal recomendación para quienes desean colaborar es verificar siempre la legitimidad antes de realizar una donación. La presión, la emoción y la necesidad de actuar rápidamente en situaciones de emergencia son factores que los estafadores utilizan para simular campañas verdaderas, copiar nombres de organizaciones reconocidas o crear sitios web que aparentan ser oficiales.

Este riesgo también se extiende a las donaciones en criptomonedas. Una dirección de wallet compartida en redes sociales, una captura de pantalla con código QR o un mensaje reenviado por WhatsApp no garantizan la autenticidad. Antes de transferir bitcoin, stablecoins o dinero tradicional, es fundamental confirmar que la cuenta pertenezca a una organización real, reconocida y con canales oficiales.

Entre las señales de alerta al donar en línea se encuentran: perfiles recientemente creados o que copian logos de organismos oficiales, cuentas que desactivan comentarios, publicaciones que solicitan comunicarse por mensaje privado, campañas que ejercen presión con mensajes de extrema urgencia o que prometen duplicar donaciones sin explicar el destino de los fondos. También es necesario desconfiar de links acortados, ya que pueden ocultar destinos fraudulentos. En estos casos, es preferible buscar la organización desde un navegador y acceder a su sitio oficial.

Es esencial revisar los dominios de los sitios donde se reciben fondos, ya que los estafadores suelen registrar direcciones similares a las verdaderas, con pequeñas modificaciones en letras, palabras o extensiones. Un diseño cuidado no garantiza seguridad; lo relevante es que el sitio coincida con los canales oficiales de la institución. La misma precaución se debe aplicar a transferencias hacia cuentas personales. Aunque muchas colectas legítimas se organizan desde grupos comunitarios, clubes o iglesias, el donante debe identificar a los responsables, conocer el destino del dinero y conservar comprobantes.

En cuanto a los códigos QR, que facilitan pagos y donaciones, también pueden ser utilizados para engañar mediante técnicas de “quishing”, una modalidad de phishing que redirige a sitios falsos o plataformas fraudulentas. Escanear un QR no representa riesgo en sí; el dispositivo mostrará la URL de destino, y corresponde al usuario verificar que la página no sea sospechosa antes de suministrar datos.

En donaciones con criptomonedas, el riesgo radica en recibir direcciones de wallet sin respaldo institucional, que pueden ser alteradas o difundidas por cuentas falsas. Se recomienda comparar la dirección con fuentes oficiales, verificar que coincida exactamente y evitar transferencias desde enlaces recibidos por mensajes privados. Asimismo, se debe evitar completar formularios que soliciten datos sensibles, como claves, códigos de verificación, frases semilla, tokens bancarios, fotos de documentos o acceso remoto al dispositivo. La instalación de aplicaciones o archivos enviados por chat para concretar donaciones incrementa el riesgo y no es práctica habitual en procesos legítimos.

Para donar con mayor seguridad, es aconsejable optar por organizaciones reconocidas o campañas con responsables identificados. Si el llamado a colaborar proviene de redes sociales, conviene ingresar al perfil oficial, revisar publicaciones anteriores, buscar el sitio web y constatar que los datos de pago coincidan en todos los canales. Además, es fundamental evitar decisiones impulsivas; tomarse un par de minutos para comprobar la autenticidad puede evitar caer en fraudes.

Quienes donen desde Argentina deben conservar capturas, comprobantes de transferencia, nombre de usuario, alias, CVU, CBU, dirección de wallet y fecha de la operación, información que puede ser útil para reclamaciones ante bancos, billeteras virtuales, plataformas de pago o redes sociales.

Aunque las cuentas verificadas en redes sociales brindan un nivel adicional de confianza, no eximen de realizar una revisión exhaustiva del usuario, historial de actividad y canales oficiales vinculados. Lo más seguro es donar directamente desde el sitio oficial de la organización o enlaces publicados en canales confirmados. En caso de colectas organizadas por personas o grupos locales, se recomienda solicitar información clara sobre los responsables, el destino de los fondos, el sistema de rendición de cuentas y conservar constancias de cada aporte.

Si se sospecha haber sido víctima de una estafa, es fundamental actuar rápidamente: contactar al banco, billetera virtual, exchange o plataforma de pago para reportar la operación, guardar capturas de pantalla, mensajes, nombres de usuario, enlaces y comprobantes que permitan identificar la campaña. También es recomendable denunciar el perfil fraudulento en la red social correspondiente y alertar a contactos cercanos si el enlace fue compartido en grupos.

En caso de haberse entregado claves, códigos o datos de acceso, se deben cambiar las contraseñas, activar la verificación en dos pasos y cerrar sesiones abiertas. En cuanto a las criptomonedas, las transferencias suelen ser irreversibles, por lo que la prevención resulta clave. Confirmar siempre el origen de la campaña y desconfiar de direcciones que solo aparezcan en capturas, mensajes reenviados o publicaciones sin respaldo.

La solidaridad es una herramienta fundamental tras una catástrofe, pero para que la ayuda llegue efectivamente a su destino, es necesario proteger el camino digital por donde circula cada donación.