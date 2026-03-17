Cómo es la estafa virtual que afecta a usuarios de TelePASE y la forma de evitarla

Una nueva modalidad de estafa virtual encendió las alarmas entre los usuarios de TelePASE y los peajes de todo el país. En los últimos días, varios afectados denunciaron que sus tarjetas de crédito registraron consumos por peajes que nunca cruzaron, con cargos que van desde montos bajos hasta cifras elevadas.

Los débitos aparecen bajo el nombre de concesionarias como Autopista del Sol, Acceso Oeste, Panamericana y la autopista Buenos Aires-La Plata, entre otras.



Así funciona la estafa: consumos camuflados y filtración de datos

Los ciberdelincuentes encontraron la forma de camuflar débitos entre los gastos habituales de las tarjetas, lo que dificulta que los usuarios los detecten de inmediato. Sin embargo, la repetición de estos importes mes a mes permitió a muchos identificar un patrón sospechoso.

Algunos usuarios aseguraron que recibieron cargos desde localidades que jamás visitaron, lo que apunta a fallas o filtraciones internas en el sistema. Todo indica que los delincuentes accedieron a la base de datos de TelePASE y la utilizaron para realizar consumos fraudulentos.

Qué hacer si te aparece un cargo indebido

La clave es revisar con atención el resumen de tus tarjetas. Si encontrás consumos dudosos, hacé el reclamo ante el emisor de la tarjeta dentro del plazo legal de 30 días. También te debés comunicar con TelePASE para denunciar lo sucedido.

Cómo protegerte de la estafa virtual en peajes

No compartas información confidencial: ni Vialidad Nacional ni TelePASE piden datos personales o bancarios por canales no oficiales.

Verificá los sitios web: ingresá solo al sitio oficial de TelePASE o de Vialidad Nacional. Chequeá que la URL comience con “https://” y que sea legítima.

Usá canales oficiales para consultas: teléfonos: 0800-222-6272 / 0800-333-0073. Correo electrónico: atencionalusuario@vialidad.gob.ar . Chat en el sitio oficial de TelePASE.