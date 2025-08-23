Cómo eliminar tu cuenta de ChatGPT paso a paso

En los últimos años, el uso de la inteligencia artificial se volvió tan común como mandar un mensaje de WhatsApp. Entre tantas opciones disponibles, ChatGPT se convirtió en una de las herramientas más populares, utilizada tanto para estudiar como para trabajar o simplemente para charlar por curiosidad.

Pero no todos sienten la misma comodidad con esta tecnología. Algunos prefieren cortar por lo sano y dar de baja su perfil, ya sea por cuestiones de privacidad, por no usarlo tanto o porque simplemente no les resultó útil. Si ese es tu caso, acá te explicamos paso a paso cómo eliminar tu cuenta de ChatGPT de manera definitiva.

Cómo eliminar la cuenta de ChatGPT desde la computadora

La forma más común de usar ChatGPT es a través del navegador en la compu, sobre todo en el trabajo o el estudio. Si ya tenés la sesión iniciada, los pasos son los siguientes:

Hacé clic sobre tu nombre o ícono de usuario en la esquina inferior izquierda.

En el menú, elegí la opción Configuración.

En la ventana que se abre, entrá en Cuenta.

Tocá el botón rojo que dice Eliminar.

Escribí tu mail asociado y, en la casilla siguiente, la palabra ELIMINAR (todo en mayúsculas).

Confirmá en Eliminar mi cuenta de forma permanente.

Desde la computadora: entrar en Configuración > Cuenta > Eliminar, confirmar con el mail y la palabra ELIMINAR. Foto: Captura.

Cómo eliminar ChatGPT desde el celular

Si sos de los que prefieren usar ChatGPT desde la app, también podés dar de baja tu cuenta en pocos pasos. La aplicación está disponible gratis tanto para Android como para iPhone.

Abrí la app y tocá las tres rayitas de la esquina superior derecha.

Ingresá en tu perfil, que aparece abajo de todo.

Seleccioná Controles de datos.

Confirmá nuevamente la acción en la pantalla final.

Desde el celular: abrir la app, ir a Perfil > Controles de datos > Eliminar cuenta y confirmar. Foto: Captura IPhone.

¿Qué pasa al borrar tu cuenta?

Es importante saber que el proceso es irreversible. Una vez que la elimines, vas a perder tu historial de chats, los datos personales asociados y todas las configuraciones guardadas.

Por eso, si tenés dudas o pensás que quizás en algún momento quieras volver, lo mejor es hacer antes una copia de seguridad. Desde la web o la app podés exportar tus datos y recibir un archivo descargable en tu correo. Ese backup tarda un poco en llegar, sobre todo si usaste mucho la herramienta, pero te asegura tener todo guardado.