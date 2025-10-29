Cómo aprovechar la inteligencia artificial para armar un CV que supere los filtros automáticos de las empresas

Aplicar para un puesto vacante es similar a flotar en un estanque con miles de postulantes en donde todos pugnan por aferrarse a una propuesta que los libere. Para este desafío, recurrir a la Inteligencia Artificial (IA) puede ser la brújula que oriente el perfil hacia la salida más próxima.

Sin embargo, elaborar un CV efectivo con asistencia de la IA no implica dejar en manos de un algoritmo la propia trayectoria profesional, sino aprovechar estos recursos para estructurar, optimizar y adaptar la información de manera más estratégica.

Antes de enviar una versión sin actualizar, conviene tener en cuenta que el 82% de las empresas -según Resume Builder- ya utilizan algún agente para filtrar, clasificar y analizar postulantes, según el grado de coincidencia técnica que se proyecte.

“Esto implica que el filtro inicial no siempre es humano. Para que llegue a ojos de una persona, tendrá que superar varias instancias. La primera será hablar el mismo idioma de los algoritmos: documentos que contengan palabras muy específicas, tomadas de la descripción del puesto”, explica Herick Salcedo, talent strategy manager en Nearsure.

Herramientas inteligentes

Resmume ofrece plantillas sin costo para CV.

Para esquivar el cerco impuesto por los agentes, es central aprovechar las herramientas gratuitas que optimizan el perfil profesional sin necesidad de registro, potenciando las oportunidades laborales a través de la tecnología, la precisión y una estrategia visual eficaz.

Una de las más efectivas es CV Maker de Fundación Adecco, que genera un currículum en menos de tres minutos, aplicando modelos compatibles con sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) y traduciendo la información a varios idiomas.

Resmume es una plataforma que permite armar currículums profesionales con IA sin necesidad de trámites. Ofrece edición, descarga y múltiples versiones en minutos, con plantillas modernas y funciones de reescritura, revisión y cartas personalizadas. Su enfoque inclusivo y abierto la hace ideal para perfiles en formación o transición laboral.

AIResumeBuilder.me es ideal para estudiantes y profesionales. Con una interfaz ágil y plantillas adaptadas por industria, brinda sugerencias en tiempo real y ejemplos por sector. Genera descripciones, detecta palabras clave y orienta con IA, sin costos ni límites de descarga. Utiliza el GPT 4.0 como un asistente.

Canva es una opción popular que ofrece plantillas con diseños elaborados. En su versión gratuita, permite personalizar colores, tipografías y secciones, además de descargar en PDF. El plan pago agrega elementos premium, aunque no son indispensables para quienes buscan un formato sobrio.

Google Docs incluye modelos de currículum listos para editar desde la galería de plantillas, una opción práctica para generar un documento limpio y compatible con procesos de selección digitales.

Recomendaciones de los expertos

Consejos y recomendaciones para un CV ideal.

La IA automatiza parte del proceso, pero la diferencia real surge del criterio con que se aplica este software. Estos modelos facilitan la organización, corrigen lenguaje y mejoran la presentación, pero el contenido sigue siendo el reflejo de una trayectoria individual.

“Aunque la tentación de diseñar un CV creativo puede ser fuerte, en esta etapa lo sensato es priorizar la claridad. Tipografías legibles, uso moderado de colores, evitar columnas o diseños complejos: todo suma. Usa negritas para destacar roles clave, mantén márgenes coherentes y organiza bien las secciones”, revela Salcedo.

Las recomendaciones de los especialistas coinciden en mantener una extensión máxima de una página, salvo en casos de experiencia laboral amplia, con márgenes equilibrados y jerarquía visual clara.

También se sugiere priorizar los logros cuantificables sobre las descripciones genéricas. Un CV más eficaz se apoya en evidencias medibles: proyectos entregados, experiencia en el puesto o resultados concretos obtenidos durante prácticas o trabajos académicos.

“El formato importa, más de lo que creemos. Aunque muchos aún envían su CV en Word, lo ideal es hacerlo en PDF, ya que los sistemas de IA y los filtros ATS están diseñados para leer mejor estos archivos. Además, el PDF conserva la estructura y evita que el contenido se desajuste, algo que suele ocurrir con los archivos Word”, destaca Salcedo.

Otra práctica eficaz consiste en crear distintas versiones del mismo documento: una general como base y otras ajustadas a cada alternativa, donde la IA ayuda a resaltar las competencias más alineadas al perfil buscado.

En un entorno laboral tan competitivo como anónimo, un error ortográfico puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar descartado. Por eso, vale apoyarse en correctores como Hemingway Editor, que detecta frases demasiado largas, uso de voz pasiva o exceso de adverbios y ayuda a lograr un texto claro y profesional.

Resume Worded realiza una evaluación automática del currículum, con observaciones sobre impacto, claridad y adecuación al puesto. Funciona con un modelo freemium que limita algunas funciones, aunque la versión gratuita resulta suficiente para un primer diagnóstico.

“En medio de este cruce de datos, palabras y filtros digitales, no hay que caer en el error de delegar por completo la redacción del CV a una IA. Sí, se pueden usar herramientas para pulir la redacción, corregir errores y mejorar formatos, pero hay que evitar que el contenido final suene genérico”, subraya Salcedo.

Jobscan, en tanto, compara el contenido del CV con una descripción de empleo específica y calcula el nivel de coincidencia entre ambos textos. Habilita algunos escaneos gratuitos mensuales, mientras que la versión completa es de pago.

En un mercado laboral que evoluciona hacia la digitalización, la IA se convierte en una aliada, siempre que se utilice con criterio, autenticidad y conocimiento del propio potencial.

SL