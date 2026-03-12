Cómo acceder a descuentos y reintegros en carnicerías con billeteras virtuales durante marzo

Ante los constantes aumentos en los alimentos, cada vez son más las familias que buscan aprovechar al máximo descuentos y reintegros en las compras de la semana.

Como cada mes, las promociones de bancos y billeteras digitales se renuevan y ofrecen oportunidades para gastar menos.

En marzo, los descuentos para comprar en carnicerías van del 15% al 40%, según la billetera virtual, el comercio y el medio de pago utilizado.

Cuenta DNI

En marzo, de lunes a viernes se puede acceder a un 20% de descuento en carnicerías y comercios de barrio adheridos pagando con Cuenta DNI, mediante QR o Clave DNI y utilizando dinero en cuenta. El tope de reintegro es de $5.000 por semana y por persona. En cuanto al tope mensual es de $25.000.

Además, todos los días en ferias y mercados bonaerenses hay un 40% de descuento, con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona. Este beneficio es acumulable con otras promociones del mismo día y se aplica a compras realizadas en puestos adheridos con Cuenta DNI, mediante QR o Clave DNI y dinero en cuenta.

Buepp

La billetera virtual del Banco Ciudad ofrece un 30% de descuento los lunes, martes, jueves y sábados pagando exclusivamente a través de Buepp en Ferias de la Ciudad. El tope mensual es de $20.000. En tanto, en carnicerías adheridas a «Comercios Vecinos» se puede acceder también a un 30% con un tope de hasta $15.000 para todos los comercios bajo el rubro.

Banco Columbia

Los clientes de Banco Columbia pueden acceder a un 15% de reintegro en carnicerías todos los miércoles. La promoción se obtiene pagando con tarjeta de débito Columbia a través de MODO, escaneando el código QR del comercio desde la app Columbia Banco Móvil o desde la aplicación de MODO.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $8.000 por mes y estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026.

Naranja X

Esta billetera virtual ofrece descuentos en carnicerías seleccionadas, con promociones de 10% a 30% de ahorro y cuotas sin interés (Plan Z) en comercios adheridos.

BNA+

Los miércoles, quienes paguen con tarjetas de crédito del Banco de la Nación Argentina pueden acceder a un 30% de descuento en carnicerías adheridas. La promoción se obtiene pagando con QR a través de la app MODO desde BNA+, tanto en compras presenciales como online.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $12.000 por semana por cliente y estará vigente del 1 de marzo al 31 de mayo de 2026.