Comienza una semana en la que predominará el buen tiempo.

Lunes 11 de agosto

Comienza una semana en la que predominará el buen tiempo. Se espera cielo despejado para este lunes por la mañana; algo de nubosidad en el sur y centro provincial por la tarde. Frío al amanecer, los vientos continuarán predominando del sur, las mínimas rondarán entre 4 °C y 6 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre 18 °C y 21 °C.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sureste y suroeste. Velocidades entre 1 y 9 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 21 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 4 °C para San Pedro con sensación térmica de 2 °C.

Martes 12 de agosto

Tiempo estable y temperaturas máximas en ascenso. Continúa estable, favorecido por un sistema de alta presión que propiciará la circulación de vientos del norte y un ambiente más templado por la tarde. Amanece aún con frío y probabilidad de nieblas y neblinas, mínimas entre 6 °C y 8 °C. Las máximas alcanzarían entre 20 °C y 24 °C .

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %.

Vientos: del este, noreste y noroeste. Velocidades entre 4 y 10 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 6 °C en San Vicente.

Miércoles 13 de agosto

Soleado, con algunas nubes por la tarde sobre zonas sur y centro. Se esperan mínimas al amanecer en la provincia oscilando entre 8 °C y 10 °C, con chances de neblinas en localidades ribereñas; por la tarde, con la influencia de vientos del noreste, las máximas estarían entre 22 °C y 25°C. Se mantendrán las condiciones de estabilidad atmosférica, los días con sol y temperaturas agradables hasta el fin de semana.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %.

Vientos: este, noreste y sureste. Velocidades entre 2 y 9 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 25 °C para Montecarlo, la mínima sería de 8 °C en Eldorado.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.