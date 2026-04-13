Comienza el bloqueo del Estrecho de Ormuz: Trump amenaza con «eliminar» barcos iraníes como lo hizo en el Caribe

Con la entrada en vigor del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes en el Golfo y el Estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump amenazó a todos los barcos iraníes, advirtiendo que «si alguno de estos barcos se acerca a nuestro bloqueo en el Golfo, será eliminado inmediatamente».

El bloqueo comenzó a las 11 de la mañana, hora argentina, y de inmediato Trump publicó en sus redes sociales una advertencia. En su mensaje, aseguró que «la Armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida: 158 buques», y aunque Estados Unidos aún «no atacó su pequeño número de lo que ellos llaman ‘lanchas de ataque rápido’, porque no los considerábamos una gran amenaza», advirtió: «Si alguno de estos buques se acerca a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal».

El presidente agregó: «P.D.: ¡El 98.2% de las drogas que ingresaban a Estados Unidos por mar o océano se han DETENIDO! Gracias por su atención a este asunto».

Por su parte, el ejército iraní calificó el bloqueo como «ilegal» y un acto de «piratería», advirtiendo que, de llevarse a cabo, ningún puerto del Golfo «estará a salvo» de represalias.

### El fracaso de las negociaciones

La decisión de Trump de bloquear la navegación de barcos que entren o salgan de puertos iraníes se produce en un contexto de extrema fragilidad diplomática. Desde el inicio de las hostilidades a fines de febrero, Irán ya había restringido gran parte del paso por el Estrecho de Ormuz, punto estratégico por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

El fracaso de las recientes conversaciones de paz en Pakistán, en las que participó el vicepresidente JD Vance, junto con la retórica beligerante desde Teherán, llevaron a Washington a modificar su estrategia. De permitir el paso de petroleros iraníes para estabilizar el suministro global, se pasó a una política de asfixia económica total.

El gobierno de Pakistán busca ahora convocar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, tras el estancamiento del diálogo en Islamabad. El objetivo es asegurar una prórroga del alto el fuego, pactado la semana pasada por 15 días, más allá del 22 de abril.

### En qué consiste el bloqueo

A partir de este lunes, las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos comenzarán a bloquear todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes. La medida afecta la navegación en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, al este del Estrecho de Ormuz.

Este bloqueo impactará a todo el tráfico marítimo, sin importar la bandera bajo la cual naveguen, según una nota enviada por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) a marineros en la zona. En consecuencia, todos los barcos que transiten esas aguas deberán solicitar autorización previa a las fuerzas estadounidenses por radio.