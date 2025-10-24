Comenzó la protesta de pilotos en vísperas de las elecciones: prevén 60 vuelos y 7000 pasajeros afectados

La protesta de pilotos de Aerolíneas Argentinas en vísperas de las elecciones que había comenzado este viernes a las 6 finalizó, como estaba previsto, a las 10. Estiman que la medida de fuerza afectó 60 vuelos y 7.000 pasajeros.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizó este viernes una nueva asamblea como medida de fuerza, que se extendió durante cuatro horas y provocó demoras en los vuelos. Se trató de la segunda parte de la protesta que se había iniciado la tarde el jueves 9, justo antes del fin de semana largo.

La medida se llevó a cabo en el Aeroparque Jorge Newbery y se extendió hasta las 10 de la mañana. El gremio justificó la medida al sostener que no tuvo respuesta de Aerolíneas Argentinas a los reclamos salariales, de ascensos, dotación y cumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

«Los pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde, y el respeto por el trabajo que desempeñamos», expresaron a través de un comunicado.

El gremio también se refirió a la decisión de la línea aérea de bandera de retirar ocho aviones de su flota de manera preventiva, luego de que una de sus aeronaves sufriera una falla mecánica en su despegue del Aeroparque porteño y tuviera que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Ezeiza.

Desde APLA expresaron que la medida fue tomada por «falta de previsión empresarial» derivó vuelos a otras flotas de la propia empresa y a la competencia.

«Por lo que la medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días», agregaron desde APLA.

Medida de fuerza en Aeroparque. Foto: Antonio Becerra.

El comunicado de Aerolíneas

Desde la empresa estatal lamentaron la medida gremial y habían advertido que serían 7.000 los pasajeros afectados. «La compañía lamenta profundamente esta situación que genera perjuicios directos sobre los pasajeros, en un momento en que Aerolíneas Argentinas atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado», expresaron en un comunicado.

Sostuvieron que este proceso, «que permitió alcanzar niveles de eficiencia y sustentabilidad inéditos en la última década, requiere del compromiso de todos los sectores que forman parte de la empresa».

«Medidas como estas no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector y dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía», subrayaron en el texto.

Las recomendaciones a los pasajeros

Aerolíneas le recomendó a los pasajeros con vuelos programados hasta las 11.30 hs de este viernes verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. Además, se solicita verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.

Si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma.

Para consultas o gestiones los pasajeros podrán contactarse al Whatsapp de la compañía (+54 9 11 4940 4798) durante las 24 hs.