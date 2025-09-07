Colonia Elisa: joven herido en ataque con cuchillo está estable

Un violento episodio ocurrió en la mañana de este domingo, en Colonia Elisa, cuando un joven identificado como F.R. fue herido con un cuchillo a la vera de la Ruta 9. El agresor, D.G., se encontraba bajo los efectos del alcohol e intentó quitarse la vida con una escopeta.

De acuerdo al informe policial emitido a las 06:20, la víctima presentó una herida cortante en el tórax y fue derivada al Hospital Perrando de Resistencia para estudios de mayor complejidad. Allí se le practicó una toracotomía mínima y colocación de tubo para drenaje pleural por un neumotórax grado 1. El paciente permanece consciente y estable en sala de internación.

En el lugar del hecho, la Fiscalía ordenó el secuestro de un cuchillo con cabo de madera y la realización de pericias sobre manchas compatibles con sangre. Intervino el Gabinete Científico del Poder Judicial.

El presunto agresor, D.G., fue notificado de su aprehensión en la causa caratulada por lesiones con arma blanca. La investigación continúa bajo directivas de la Fiscalía Nº 1 de la ciudad, a cargo de la Dra. Olga Mambrin.

La Policía y el Poder Judicial prosiguen diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho y tomar nuevas declaraciones testimoniales.