Colonia Elisa: el intendente Maidana anunció un bono especial y la regularización laboral para empleados municipales

8 de noviembre de 2025 Lectores: 13

COLONIA ELISA (Chaco) — En vísperas del Día del Empleado Municipal, el intendente Pedro Maidana encabezó un encuentro con trabajadoras y trabajadores del Municipio, tanto agremiados como no agremiados, donde realizó una serie de anuncios destinados a reconocer el compromiso y la labor diaria del personal.

Durante la jornada, que incluyó un brindis y un espacio de diálogo, Maidana destacó la importancia del trabajo en equipo y la vocación de servicio de quienes integran la administración local. “Seguiremos fortaleciendo los servicios públicos y el desarrollo de nuestra comunidad con responsabilidad, esfuerzo y esperanza”, expresó el jefe comunal.

Anuncios principales

Bono especial de $100.000: El intendente anunció el pago de un bono extraordinario destinado a todos los empleados municipales, financiado con recursos propios del Municipio .

El intendente anunció el pago de un destinado a todos los empleados municipales, financiado con . Pago de sueldos en tiempo y forma: Informó además que los haberes correspondientes al mes de octubre fueron abonados en el día de la reunión, cumpliendo con el cronograma previsto.

Informó además que los haberes correspondientes al mes de octubre fueron abonados en el día de la reunión, cumpliendo con el cronograma previsto. Regularización laboral progresiva: Maidana comunicó que en diciembre comenzará un plan de regularización laboral de los agentes municipales, que se implementará de manera gradual entre los años 2026 y 2027, asegurando una gestión sostenible.

El encuentro contó con la participación de la secretaria general de UPCN Chaco, Perla Portal, quien acompañó la jornada y valoró el espacio de diálogo y reconocimiento hacia los trabajadores municipales.

Finalmente, el intendente reafirmó su compromiso de continuar impulsando políticas laborales que fortalezcan el desarrollo institucional y el bienestar de los empleados públicos. “La unidad y el trabajo compartido son el camino para seguir construyendo el municipio que todos los elisenses desean”, concluyó Maidana.

Fuente: Municipio de Colonia Elisa