Colonia Elisa: el intendente Maidana anunció un bono especial y la regularización laboral para empleados municipales

8 de noviembre de 2025
COLONIA ELISA (Chaco) — En vísperas del Día del Empleado Municipal, el intendente Pedro Maidana encabezó un encuentro con trabajadoras y trabajadores del Municipio, tanto agremiados como no agremiados, donde realizó una serie de anuncios destinados a reconocer el compromiso y la labor diaria del personal.
Durante la jornada, que incluyó un brindis y un espacio de diálogo, Maidana destacó la importancia del trabajo en equipo y la vocación de servicio de quienes integran la administración local. “Seguiremos fortaleciendo los servicios públicos y el desarrollo de nuestra comunidad con responsabilidad, esfuerzo y esperanza”, expresó el jefe comunal.
Anuncios principales
- Bono especial de $100.000: El intendente anunció el pago de un bono extraordinario destinado a todos los empleados municipales, financiado con recursos propios del Municipio.
- Pago de sueldos en tiempo y forma: Informó además que los haberes correspondientes al mes de octubre fueron abonados en el día de la reunión, cumpliendo con el cronograma previsto.
- Regularización laboral progresiva: Maidana comunicó que en diciembre comenzará un plan de regularización laboral de los agentes municipales, que se implementará de manera gradual entre los años 2026 y 2027, asegurando una gestión sostenible.
El encuentro contó con la participación de la secretaria general de UPCN Chaco, Perla Portal, quien acompañó la jornada y valoró el espacio de diálogo y reconocimiento hacia los trabajadores municipales.
Finalmente, el intendente reafirmó su compromiso de continuar impulsando políticas laborales que fortalezcan el desarrollo institucional y el bienestar de los empleados públicos. “La unidad y el trabajo compartido son el camino para seguir construyendo el municipio que todos los elisenses desean”, concluyó Maidana.
Fuente: Municipio de Colonia Elisa