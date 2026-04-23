Colisión entre Latam y Aerolíneas Argentinas en aeropuerto de Santiago genera demoras

Un avión de Latam colisionó con otro de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Santiago de Chile durante la madrugada del jueves, provocando cancelaciones y demoras.

El incidente ocurrió en una de las pistas del Aeropuerto Arturo Merino Benítez (Nuevo Pudahuel) de la capital chilena. Según las primeras imágenes, la aeronave de Aerolíneas Argentinas estaba estacionada y aguardaba para despegar rumbo a Aeroparque, cuando fue impactada por detrás por el avión de Latam, que realizaba maniobras para dirigirse a San Pablo.

La aerolínea de bandera informó que el vuelo AR1267 permanecía detenido y en espera para su despegue cuando recibió el golpe por parte de la nave de Latam, que se trasladaba hacia otra posición. No se reportaron heridos. A consecuencia del choque, se registraron varias demoras; sin embargo, los pasajeros fueron reubicados en un vuelo de Sky y otro de Aerolíneas Argentinas que partieron posteriormente.

Por su parte, el avión de Latam pudo despegar tras una demora aproximada de tres horas, llegando a San Pablo cerca de las 5 de la mañana.

Comunicado de Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas informó que el impacto causó daños en la barra estabilizadora de su avión, lo que dejó la aeronave fuera de servicio. Según los primeros relevamientos, los daños son menores.

La compañía destacó que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad de los pasajeros y la tripulación, quienes fueron desembarcados conforme a los protocolos de seguridad y reubicados en vuelos sucesivos.

Además, Aerolíneas Argentinas ratificó su compromiso con la seguridad operacional y lamentó los inconvenientes derivados del incidente. También indicó que ya inició los trámites de reclamo correspondientes por los daños sufridos.

Comunicado de Latam Airlines

Latam comunicó que el choque ocasionó daños menores en una de las alas del avión de Aerolíneas Argentinas.

Informaron que, siguiendo el protocolo, se procedió al desembarque de todos los pasajeros, quienes fueron reubicados en un nuevo vuelo que despegó a las 00:29 horas del 23 de abril de 2026.

La aerolínea activó sus protocolos de seguridad y se encuentra investigando el incidente en coordinación con las autoridades correspondientes.

Finalmente, Latam reafirmó que la seguridad es un valor intransable y que todas sus decisiones operacionales se toman bajo este principio.