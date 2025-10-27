Colectivo Despista en Ruta 16 Cerca de Laguna Blanca y Cae a Alcantarilla

Un colectivo despistó y se incrustó en una alcantarilla pluvial en la Ruta Nacional N° 16, kilómetro 50, en la noche del domingo, cerca de Laguna Blanca. El incidente solo generó daños materiales, con sus dos ocupantes ilesos.

Detalles del Accidente

El suceso tuvo lugar minutos antes de la medianoche del domingo. El vehículo, un colectivo tipo furgón, circulaba en sentido descendente cuando, aparentemente, el conductor perdió el control.

El rodado terminó con su parte delantera incrustada en una alcantarilla. Afortunadamente, a pesar de la gravedad visual del despiste, no se registraron personas lesionadas.

A bordo viajaban dos hombres, ambos oriundos de la localidad de Presidencia de la Plaza, quienes resultaron ilesos.