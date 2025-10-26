Colectivo cayó a un arroyo tras un choque en Campo Viera: hay al menos ocho fallecidos y 31 heridos

El fatal siniestro se registró alrededor de las 04:30 de este domingo en la ruta 14 a la altura del Km 892 donde por causas se tratan establecer se produjo un siniestro vial entre un Ómnibus de la empresa Sol del Norte con 50 pasajeros aproximadamente, que circulaba sentido Oberá- Campo Viera y un vehículo Ford Focus, dominio AB379 AJ que iba sentido contrario. Hay una densa niebla en la zona. Los heridos fueron llevados al Samic de Oberá y Campo Viera.

Aún no pidieron ingreso al Hospital Madariaga pero están el alerta. 9 ambulancias de la Red Provincial de Traslado están el lugar. La ruta permaneció totalmente interrumpida debido a las tareas de rescate. Con el avance de las horas y el trabajo de los efectivos se liberó un carril de la ruta.

«Es un colectivo doble piso, con 50 pasajeros. En el Samic de Oberá recibimos 20 pacientes, están llegando más. Algunos con traumatismo moderado y un par de graves, uno está en quirófano y el otro está en la Unidad de Terapia Intensiva», comentó a C6Digital el ministro de Salud, Héctor González.

En tanto, 6 pacientes pediátricos quedaron en el hospital de Campo Viera

A raíz impacto, el micro continuó la marcha hasta el puente cayendo al cauce arroyo Yaza, mientras que vehículo menor quedó sobre la banquina próximo al lugar del choque.

Se registran varios heridos y fallecidos, gran parte de ellos aún atrapados.

El informe policial

Un grave siniestro vial se registró en la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera, donde un colectivo de la empresa Sol del Norte colisionó con un automóvil y terminó cayendo al arroyo Yazá. Como saldo, se confirmaron víctimas fatales y varios pasajeros heridos. La ruta permanece totalmente interrumpida debido a las tareas de rescate.

Según las primeras averiguaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 4:30 horas, en momentos en que una espesa niebla reducía considerablemente la visibilidad sobre la calzada. En esas circunstancias, un ómnibus doble piso de la empresa Sol del Norte, que transportaba cerca de 50 pasajeros en sentido Oberá–Campo Viera, impactó contra un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

A raíz del violento impacto, el colectivo continuó su marcha hasta el puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, mientras que el vehículo menor quedó sobre la banquina a pocos metros del lugar del choque.

Como consecuencia, hasta el momento resultaron dos personas fallecidas, el conductor del Ford Focus, que quedó atrapado en el habitáculo del vehículo, y una joven que presuntamente viajaba en el colectivo, hallada sobre la cinta asfáltica.

En el lugar trabajan efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, junto a personal de la Comisaría de Campo Viera, División Seguridad Vial y Policía Científica.

Asimismo, intervienen equipos médicos del Ministerio de Salud Pública, quienes coordinan la atención y el traslado de los heridos a los hospitales, hasta el momento 20 a Oberá y 4 a Campo Viera.

Los rescatistas de la Policía informaron que todos los heridos del piso superior del colectivo ya fueron evacuados, mientras continúan las labores en el nivel inferior, donde permanece un grupo de personas atrapadas.

El tránsito sobre la Ruta Nacional 14 permanece totalmente interrumpido. Las pericias técnicas están a cargo de la Policía Científica, para establecer las causas del siniestro, entre ellas las condiciones climáticas al momento del impacto.

El colectivo había partido desde Oberá hacia Dos de Mayo, continuando luego por la Ruta Nacional 12, teniendo como destino la ciudad de Puerto Iguazú.

Hasta el momento, no se cuenta con una lista oficial de pasajeros, ya que el servicio permite ascensos durante el recorrido.