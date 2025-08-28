Coco, el gato que recibió un disparo en un tiroteo y ahora lucha por volver a caminar

El 15 de agosto, un insólito ataque dejó a Coco, un gato de 12 años, gravemente herido tras ser disparado con un arma de fuego en Mastic Beach, Long Island.

El presunto atacante, John Lettieri, de 53 años, fue acusado de crueldad animal y vandalismo, pero fue liberado sin fianza, lo que generó un fuerte rechazo por parte de la comunidad y las autoridades locales.

Según el fiscal del condado de Suffolk, Ray Tierney, el ataque no fue un accidente. Un video de seguridad muestra cómo una camioneta Ford F350 negra se acercó a la vivienda donde se encontraba Coco y disparó en varias ocasiones.

Coco corrió a esconderse, pero el conductor puso marcha atrás y luego abrió fuego contra el gato nuevamente, con un arma calibre 22, según mostraron las imágenes.

Coco recibió un disparó que lo dejó incapacitado para caminar. Foto: Go Fund Me.

«Si un individuo es capaz de hacerle esto a otra criatura viviente, en este caso un gato, no hay forma de saber lo que podría hacer; diríamos que sería capaz de casi cualquier cosa», aseguró Tierney durante una visita al gato herido, según informó el New York Post.

Coco fue encontrado a la mañana siguiente por los vecinos y su dueña, Melissa Violam, pensó al principio que había sido atropellado por un coche. “La bala estaba justo en el lado derecho de su columna; tuvieron que extraerla de una de las vértebras», contó Violam.

«Está en rehabilitación, terapia láser y acupuntura. Es un proceso lento, pero va avanzando», detalló y agregó que Coco ya empieza a mover sus patas.

Controversia por liberación de hombre acusado de disparar a un gato en NY

La decisión de liberar a Lettieri sin fianza desató una ola de críticas. Según el fiscal, la legislación estatal actual no permite que los delitos de crueldad animal sean susceptibles de fianza, lo que deja a los fiscales con pocas opciones para mantener a los acusados en custodia.

«Hemos instado a nuestros legisladores a que permitan que las víctimas del maltrato animal reciban compensación a través del fondo de compensación para víctimas de crímenes», expresó Tierney.

La familia gastó más de 18.450 dólares en cirugías y tratamientos para salvar a Coco. Foto: Go Fund Me.

La familia gastó más de 18.450 dólares en cirugías y tratamientos para salvar a Coco. Es por eso que comenzó una campaña de recaudación de fondos en Go Fund Me para ayudar con su atención médica.

«Tenía alrededor de 6 meses cuando apareció en el porche delantero de la familia un día y nunca se fue. Ha sido un compañero constante y ha hecho muchos amigos gatos y humanos en la cuadra. Todos lo conocen y lo aman», escribieron en el sitio.