Cocinaban una pizza y sin darse cuenta también cocinaron una serpiente

Una familia de Carolina del Norte, Estados Unidos, planeaba disfrutar de una deliciosa pizza congelada, pero su comida no resultó lo que esperaban. Cuando abrieron el horno, descubrieron que también había una serpiente en el horno.

Amber Helm, su marido Robert y sus 2 hijos, perdieron el apetito cuando abrieron el horno, pero la sorpresa comenzó antes, cuando empezaron a oler humo en la cocina y tras abrir la puerta del horno, vieron algo extraño y tras mover con un tenedor se dieron cuenta que había una víbora.

«La víbora estaba mareada y era espeluznante», dijo Robert Helm. «No hay nada bueno en encontrar una serpiente ahumada en tu horno. Dejamos que terminara de quemarse».

«Nos fuimos a comer a un restaurante», dijo Amber Helm. «No comimos la pizza. Escuché a mucha gente hacer la pregunta. ‘¿Comieron la pizza?’ No».

La familia dijo que no tenían idea de cómo se coló en el horno ni cuánto tiempo llevaba allí. Desde hace seis días, los Helm no han vuelto a usar el horno y lo están limpiando a fondo.

«Ahora está en remojo y hemos quitado las rejillas», contó el padre. Y, en cuanto a la fallecida serpiente, siguen sin saber cómo llegó hasta allí.

GML