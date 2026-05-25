Cocaína valuada en 9,4 millones de dólares fue hallada en un envío de prendas de SKIMS, la marca de Kim Kardashian

Jakub Jan Konkel, un polaco de 40 años, fue detenido en Reino Unido y condenado a varios años de prisión tras ser descubierto transportando decenas de kilos de cocaína ocultos en un cargamento de ropa de la marca SKIMS, cofundada por Kim Kardashian.

Konkel habría sido contratado por una banda criminal que intentaba introducir la droga en Inglaterra. La sustancia, valuada en aproximadamente 9,4 millones de dólares (más de 7 millones de libras esterlinas), fue hallada en un compartimento oculto especialmente instalado en el camión que conducía.

El 5 de septiembre de 2025, agentes de la Guardia Fronteriza detuvieron a Konkel en el puerto de Harwich, Essex, cuando llegaba en ferry procedente de Hook of Holland, Países Bajos. El vehículo transportaba 28 palés de ropa interior y otras prendas de SKIMS, pero tras un escaneo de rayos X se detectó la presencia del compartimento modificado en el panel exterior de las puertas traseras, donde se escondía la droga.

En el camión se encontraron 90 paquetes con un kilo de cocaína cada uno. La carga legítima de ropa no estaba vinculada ni al exportador ni al importador con el contrabando. El tacógrafo del vehículo registró una parada de 16 minutos no declarada por Konkel, periodo en el que se estima fue cargada la droga bajo instrucciones del grupo criminal.

Inicialmente, el conductor negó tener conocimiento sobre el contenido ilícito, pero finalmente admitió su responsabilidad a cambio de un pago cercano a 5,200 dólares. Por su implicación, el Tribunal de la Corona de Chelmsford lo sentenció a 13 años y seis meses de prisión, tras una investigación de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA).

El director de operaciones de la NCA, Paul Orchard, señaló que los grupos del crimen organizado emplean conductores corruptos como Konkel para transportar drogas de clase A ocultas en envíos legítimos, y que esta incautación representa una pérdida significativa para las bandas criminales. Asimismo, destacó la importancia de la colaboración nacional e internacional para proteger a la sociedad del Reino Unido de las consecuencias de las drogas ilícitas, que generan delitos y sufrimiento en las comunidades.