Claudio Chiqui Tapia salió al cruce del DT de España tras la cancelación de la Finalíssima: «Seamos serios»

La decisión de cancelar la Finalíssima entre Argentina y España dejó mucho más que un título sin disputarse. Lo que debió ser una una nueva edición del cruce entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa en la previa de la Copa del Mundo, derivó en una disputa que parece eterna.

En un principio, Europa deslizó la posibilidad de jugar en territorio español, mientras que la AFA hizo hincapié en respetar la idea de una sede neutral. «La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalíssima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid», publicó la Asociación del Fútbol Argentino. «Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible».

En ese marco, Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, fue consultado al respecto durante el sorteo de las copas continentales de Sudamérica y aseguró que Argentina puede ser bicampeona si se aplica el walkover, una regla que indica que un equipo puede ser campeón si su rival abandona la competencia.

Somos campeones del Mundo, bicampeones de América y campeones de la Finalissima.

No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el 31. Seamos serios.

— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 20, 2026

«Si aplicamos walkover sos bicampeón de la Finalíssima. Y otra cosa más: hay que creérsela, el pasto del vecino no es tan verde», lanzó Domínguez en declaraciones junto a Chiqui Tapia, en diálogo con DSports. «¿Vos de qué nacionalidad sos? Argentino, entonces felicitaciones porque somos bicampeones de la Finalissima, no se presentaron», agregó después en una breve declaración a Radio La Red.

Inmediatamente, el entrenador de España, Luis de la Fuente, respondió a los comentarios durante la conferencia de prensa en la que dio a conocer la lista de convocados de cara a los amistosos que reemplazarán la cita. «La disposición ha sido jugarla. Siempre hemos estado posicionados para jugar el partido. La Real Federación Española de Fútbol ha intentado por todos los medios jugar este partido», afirmó.

“Dos no juegan si uno no quiere y nosotros queríamos jugar. Siempre lo he dicho. Era un partido peculiar. Queríamos ganarlo con los jugadores que podrían darnos la opción de pelear un Mundial. Quiero dar las gracias a la Federación por intentar jugar el partido contra Argentina y los dos que vamos a jugar ahora», agregó.

En medio de la disputa, el ex futbolista y entrenador Matías Almeyda cuestionó a Domínguez por el tono y sentido de la chicana y puso en tela de juicio el valor de la Finalíssima. «Me da lo mismo. Porque aparte, ¿campeón de qué? El campeón de la Finalissima… es un partido para generar. No le cambia nada a ningún jugador ni entrenador, ni a un hincha argentino ni a un hincha español», comenzó diciendo durante una conferencia de prensa del Sevilla.

«Disfrutemos que hay dos Selecciones| que lo han hecho bien. Esperemos que estén a la altura en el Mundial y que se enfrenten ahí, porque lo otro era amistoso». Para cerrar, fue aún más claro con respecto a Domínguez: «Y aparte el presidente de la Conmebol no es argentino… a no ser que tenga simpatía por Argentina. No es argentino», concluyó.

En este escenario caliente, Tapia respondió con dureza a las acusaciones del entrenador español, a través de sus redes sociales. «Somos campeones del Mundo, bicampeones de América y campeones de la Finalíssima. No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el 31. Seamos serios».