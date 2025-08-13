Claudia Panzardi lanza «Vamos Chaco» y critica eliminación de PASO

13 de agosto de 2025 Lectores: 37

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, anunció su candidatura a diputada nacional por el nuevo frente «Vamos Chaco», en una movida que combina renovación política con duras críticas al oficialismo provincial y la eliminación de las PASO.

Composición de la alianza

El espacio político reúne:

Forja

Coalición Cívica-ARI

Partido Demócrata

con el liderazgo compartido entre Panzardi y Eduardo Aguilar.

Críticas al oficialismo

La jefa comunal fue contundente:

«No hay posibilidades, ni ganas tampoco [de acuerdo con Fuerza Patria]. Nos cercenaron el derecho a la participación»

Señalando que el proceso de selección de candidatos fue antidemocrático y benefició a los mismos sectores de siempre.

Objetivos políticos

La alianza busca:

Presentar una alternativa en las legislativas de octubre Construir una estructura territorial hacia 2027 Defender la democracia interna partidaria

Panzardi destacó que es «una propuesta nueva, pero con dirigentes de trayectoria».

Contexto electoral

Este lanzamiento marca la primera alternativa concreta al oficialismo peronista en el Chaco, combinando crítica a la dirigencia tradicional con oposición a la eliminación de las PASO, en un intento por capitalizar el descontento con la política tradicional.