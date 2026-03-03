Citan a indagatoria al empresario denunciado por abusar de compañeros de colegio de su hijo

El empresario Marcelo Porcel (51) fue citado a declaración indagatoria en la causa en la que se lo investiga por abusar de compañeros de colegio de su hijo. El llamado es para el próximo miércoles 18 de marzo a las 10, de forma virtual.

Porcel, un conocido empresario que fue parte de un holding que tenía la concesión del ex Buenos Aires Design en Recoleta, fue denunciado por al menos diez chicos. Las víctimas declararon que cuando tenían entre 13 y 14 años, comenzaron a ser invitados a reuniones por parte de Porcel en distintas propiedades, en las que les daban alcohol, dinero y muchas veces recibieron masajes con aceites y manoseos en sus genitales.

Las primeras denuncias contra el hijo del creador de la tarjeta Argencard se conocieron en 2024. Primero fueron seis, luego se sumó una séptima y en 2025 otras tres. Las últimas declaraciones en Cámara Gesell a las víctimas fueron tomadas en enero y el fiscal Pablo Turano hizo el pedido de indagatoria el 26 de febrero pasado. Ahora se conoció la citación por parte del juez Manuel Bruniard.

El llamado a indagatoria es sin ningún tipo de restricción para el empresario. Declarará en libertad, sin prohibición para salir del país ni retención de su pasaporte. Aun no trascendió cuál es la acusación formal contra el empresario, que también estuvo al frente de la empresa agropecuaria Campazu S.A.

«A mí me gustan los pibes que tienen códigos»

Ya son 10 los chicos que declararon en Cámara Gesell en la causa contra Porcel. Para llamar a indagatoria al empresario, que también estuvo relacionado con proyectos en Nordelta y Punta del Este, hubo que esperar informes psicológicos sobre las víctimas.

Las familias de los chicos tuvieron que insistir para que se habilite la feria judicial y la causa avance. Es que las primeras denuncias aparecieron en 2024 y recién ahora Porcel es citado a declarar.

El expediente está en manos de Manuel Bruniard, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50; y del fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1. La querella está unificada en manos de Pablo Gianotti y la defensa del empresario la lleva adelante Roberto Rallin.

Bruniard deberá decidir si le imputa formalmente los delitos de abuso sexual agravado a Porcel y si toma algún temperamento contra él una vez que dé su versión de los hechos.

Abusos en un campo de Cañuelas

El relato de los tres adolescentes que declararon en enero semana fue coincidente con lo expresado por las otras víctimas. Además, uno de los chicos habría descripto tocamientos en un campo al que Porcel los había invitado en Cañuelas.

Según confiaron fuentes a Clarín, insistentemente Porcel invitaba a los compañeros de sus hijos a este campo, incluso desde temprana edad.

Dos de los adolescentes habrían coincidido en una frase que repetía Porcel a los chicos: “A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuándo callarse”.

También describieron tocamientos en medio de «masajes» con «aceites» especiales para calmar supuestas dolencias en las piernas y que siempre terminaban con manoseos en los genitales de los adolescentes, que tenían entre 13 y 14 años. Además, contaron que les proporcionaban alcohol o dinero, sin el consentimiento de los padres, en reuniones organizadas por el empresario.

Eso se suma a otras expresiones denunciadas por los chicos como “…vos te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata, te tenés que dejar” o “vos sos mi heredero en todos los negocios, yo te voy a dejar todo a vos…”.

Los relatos incorporados a la causa coinciden con las declaraciones previas: juegos de consumo de alcohol, masajes con aceites que culminaban con manoseos en los genitales, invitaciones insistentes a reuniones privadas en una oficina, en su casa, en la casa de la madre de Porcel y en este campo de la provincia de Buenos Aires.

A todo esto se suman imágenes de los chicos encontradas en su celular, mensajes del tipo «me tenés abandonado» y relato de situaciones intimidantes cuando los denunciantes se quedaban a dormir o la constante invitación a realizar apuestas online para las que les proporcionaba dinero.

Por su parte, el defensor Rallin -que tiene un estudio jurídico junto a Francisco Oneto, en algún momento abogado del presidente Javier Milei- está a la espera de lo que resuelva el juez Bruniard ya que al momento no ha sido formalmente indagado ni imputado de ningún delito.

En diciembre, cuando la noticia de los abusos salió a la luz, Porcel había notificado una salida del país con destino a Punta del Este, pero finalmente regresó a Buenos Aires en medio del escándalo.

Rallin es, a su vez, defensor de Javier Martín Tchukrán, uno de los empresarios involucrados en la causa por fentanilo contaminado por el que murieron pacientes.

Las denuncias

El empresario tiene cuatro hijos que van al mismo colegio y los denunciantes son parte de dos de los cursos a los que asisten. «Él participaba mucho de los partidos de fútbol, lo veíamos siempre. Incluso iba a partidos en los que no jugaban sus hijos, pero siempre estaba. En estos años hubo chicos que pidieron cambiarse de curso o que se mostraron más retraídos y después terminaron siendo los que denunciaron», confiaron las fuentes.

Los adolescentes, a medida que fueron creciendo relataron distintas conductas que no las denunciaron en el momento, pero que los alertaban: desde hacerlos correr alrededor de la mesa en ropa interior hasta pagarles por hacer fondo blanco con bebidas alcohólicas o estar en chats privados con los chicos, mandándoles fotos de sus viajes o de la escena cotidiana.

Uno de esos grupos se llamaba «Yubidubi» y desde ahí él convocaba a las reuniones autodenominándose «Capitán». De acuerdo a los denunciantes, en esos encuentros había alcohol y él les daba dinero para que consuman. Incluso hasta les pagaba autos de aplicación para que asistan y muchos mentían cuando sus padres no los dejaban asistir.

Luego de conocerse públicamente le caso, la escuela a la que asisten los denunciantes difundió un comunicado a las familias: «Nos dirigimos a ustedes con el objeto de reiterar las actuaciones realizadas por el Colegio frente a informaciones periodísticas recientemente publicadas, referidas a presuntos hechos que habrían involucrado a alumnos de esta institución y que habrían tenido lugar fuera del ámbito escolar».

«Tan pronto fue informado, el Colegio actuó de manera inmediata, activando los protocolos vigentes, dando intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y poniendo los hechos en conocimiento de las autoridades educativas jurisdiccionales. Queremos, asimismo, informar que la familia involucrada ya no forma parte de nuestra comunidad educativa. Desde nuestro Colegio, reafirmamos que el cuidado integral de nuestros alumnos constituye una prioridad institucional y agradecemos a las familias la confianza permanente depositada en la institución», agregaron.

MG