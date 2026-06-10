Cinco apps indispensables para seguir el Mundial: fixture, resultados en vivo, estadísticas y más

La Copa Mundial 2026 será la más grande de la historia, con la participación inédita de 48 selecciones y la organización conjunta de tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Con decenas de partidos distribuidos a lo largo de más de un mes, el teléfono celular se convertirá en el principal aliado de millones de aficionados que desean seguir resultados, horarios y estadísticas en tiempo real.

Además de las tradicionales transmisiones televisivas, existen aplicaciones especialmente diseñadas para no perderse ningún detalle del campeonato. Algunas se centran en la información oficial, otras en el análisis estadístico, y también hay opciones que permiten competir con amigos mediante pronósticos y quinielas.

A continuación, presentamos una selección de cinco aplicaciones recomendables para disfrutar el Mundial desde cualquier dispositivo Android, tablet o iPhone.

**Promiedos, el clásico de los futboleros argentinos**

Promiedos es una opción tradicional para seguir la Liga Argentina que ahora también ofrece su faceta mundialista. Su principal atractivo radica en la enorme cantidad de información que brinda sobre equipos, torneos y estadísticas históricas.

La aplicación es completamente gratuita, aunque no dispone de una suscripción para eliminar la publicidad, por lo que muestra banners y anuncios a pantalla completa en distintos momentos de la navegación.

Durante esta Copa del Mundo permitirá seguir partidos en vivo, conocer quiénes transmiten los encuentros, consultar la tabla de posiciones, ver los cruces de fases eliminatorias y obtener resultados actualizados al instante. Sin embargo, su mayor diferencial sigue siendo la profundidad de su base de datos, particularmente sobre el fútbol argentino y sus categorías de ascenso.

El diseño es sencillo y sin gráficos llamativos, pero esta simplicidad contribuye a su éxito: carga rápido, consume pocos recursos y ofrece la información deseada sin rodeos. Está disponible para descarga en dispositivos Android, mientras que los usuarios de iPhone solo pueden acceder a la versión web.

**Sofascore**

Sofascore es una de las aplicaciones más completas y mejor valoradas, disponible tanto para iPhone como para Android. Más allá del fútbol, cubre otras disciplinas como básquet y tenis, sumando más de veinte deportes adicionales. Es gratuita con publicidad, aunque ofrece una versión Premium mediante suscripción mensual o anual.

Cuenta con una pestaña específica llamada «Canales de TV» que, según la ubicación geográfica del usuario, muestra las señales locales o plataformas de streaming con derechos de transmisión de cada partido.

Para los amantes de la estadística, ofrece mapas de calor durante los partidos, zonas de influencia de jugadores, estadísticas de posesión, presión, remates y rendimiento individual. Además, genera puntuaciones automáticas para cada futbolista mediante algoritmos propios.

La cantidad de información puede resultar abrumadora para usuarios que solo desean consultar resultados rápidos, pero para los más apasionados es una de las herramientas más completas para celulares y tablets.

Entre sus características destacan predicciones de la comunidad, donde se vota por ganador o empate, y un juego de preguntas tipo trivia durante eventos masivos. También ofrece alertas personalizables y compatibilidad con relojes inteligentes con Wear OS y Apple Watch.

**Copa Mundial de la FIFA**

Esta es la aplicación oficial de la FIFA para la Copa Mundial, totalmente gratuita y sin publicidad, diseñada para dispositivos iOS y Android.

Proporciona información oficial en tiempo real: calendarios, alineaciones, tablas, estadísticas y notificaciones adaptativas. Además, incluye herramientas logísticas para asistentes a los partidos, como mapas 3D de estadios y un Fan Planner para actividades en las ciudades sede. También cuenta con secciones de juegos, como Fantasy, Bracket Challenge y predicciones.

En cuanto a los juegos, es la plataforma oficial más completa, con opciones para armar equipos con presupuesto limitado (FIFA World Cup Fantasy), pronosticar todo el cuadro del torneo y participar en trivias oficiales.

Ofrece información detallada sobre los poseedores de derechos de transmisión en cada país, redirigiendo en muchos casos a plataformas autorizadas de streaming. No obstante, se han registrado problemas técnicos, como cierres inesperados y restricciones geográficas que limitan algunos contenidos según la región.

**Fixture Mundial 2026**

Esta plataforma está dedicada exclusivamente al Mundial que comienza el 11 de junio. Su principal atractivo es la organización del calendario, que adapta automáticamente los horarios de los partidos según la ubicación del usuario. También muestra resultados en vivo, estadísticas básicas (remates, pases, posesión) y actualiza el cuadro de cruces conforme avanza la competencia.

Incluye un sistema tipo Prode o Quiniela para seguir el torneo desde otro enfoque. El usuario puede crear ligas cerradas con amigos o unirse a comunidades globales para pronosticar resultados y competir en tablas internas.

Fixture Mundial 2026 está disponible gratuitamente para celulares y tablets Android, aunque contiene publicidad en formato de banners y anuncios de video. Ofrece una compra única dentro de la app para eliminar la publicidad de forma permanente.

**Liga – Resultados de Fútbol**

Liga se ha convertido en una de las aplicaciones más populares y mejor calificadas entre usuarios de Android, especialmente para aquellos que solo desean consultar resultados y recibir notificaciones sin complicaciones.

Su filosofía es simple: basta con abrir la app, ver el marcador y cerrarla. Por eso funciona bien en conexiones móviles limitadas o dispositivos de gama media y baja.

Las alertas de goles y las notificaciones push son especialmente valoradas por la comunidad. Sin embargo, al ser completamente gratuita, la publicidad puede resultar más invasiva que en otras alternativas.

Para quienes prefieren una experiencia sin anuncios, la aplicación ofrece una suscripción Premium.

— SL