Científicos quieren frenar al dengue con drones: buscan detectar criaderos ocultos de mosquitos y prevenir enfermedades antes de que se propaguen

Científicos utilizan drones con inteligencia artificial para detectar criaderos ocultos de mosquitos transmisores de dengue y prevenir brotes

Investigadores están probando el uso de drones equipados con inteligencia artificial para la detección de criaderos de mosquitos que transmiten el dengue, como una herramienta innovadora para prevenir brotes antes de que se propaguen. Esta tecnología permite identificar focos ocultos en patios internos, techos y zonas de difícil acceso para las brigadas sanitarias.

El desarrollo, impulsado por un equipo de la Universidad de Stanford, fue probado en Makassar, Indonesia, donde los drones lograron detectar casi el doble de criaderos en comparación con los equipos humanos en los operativos tradicionales de control sanitario.

El principal objetivo es mejorar la vigilancia epidemiológica en entornos urbanos complejos y optimizar los recursos públicos para intervenir de manera anticipada, evitando así contagios masivos de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

Funcionamiento de los drones para detectar criaderos de dengue

El sistema combina cámaras aéreas de alta resolución con modelos de inteligencia artificial entrenados específicamente para reconocer objetos que acumulan agua, como neumáticos abandonados, baldes o depósitos en desuso.

Durante la prueba piloto, los drones sobrevolaron una superficie de cuatro kilómetros cuadrados y capturaron imágenes que fueron analizadas mediante redes neuronales avanzadas, como U-Net++ y DeepLabV3++. Estas tecnologías permiten identificar patrones invisibles para las inspecciones humanas convencionales.

Gracias a esta metodología, los investigadores localizaron criaderos ocultos en azoteas, patios internos y zonas con vegetación densa, áreas a las que normalmente no llegan las inspecciones terrestres.

Importancia de detectar criaderos tempranamente para frenar el dengue

El dengue, el zika y la chikungunya son enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, cuya reproducción depende casi exclusivamente de recipientes con agua limpia acumulada en entornos urbanos.

Detectar estos focos antes de que el mosquito complete su ciclo reproductivo permite reducir significativamente la circulación del virus y evitar brotes masivos en barrios densamente poblados.

Ventajas de los drones frente a los controles tradicionales

Las inspecciones casa por casa siguen siendo fundamentales para la prevención del dengue, pero requieren mucho tiempo, personal y logística.

Los drones permiten ampliar la cobertura territorial en menos tiempo y con menor costo operativo, además de detectar objetos parcialmente ocultos por sombras o estructuras urbanas que suelen pasar desapercibidos durante las recorridas manuales.

Los investigadores consideran que esta tecnología podría integrarse en los programas de salud pública para anticipar focos de reproducción del mosquito antes de que aparezcan contagios. Asimismo, se evalúa la incorporación de sensores multiespectrales para detectar otros residuos que acumulan agua y ampliar el alcance del sistema a distintas regiones climáticas.

En un contexto en el que el aumento de temperaturas por el cambio climático y las lluvias intensas favorecen la expansión del Aedes aegypti, el uso de drones se presenta como una alternativa concreta para mejorar la prevención. De implementarse a gran escala, esta tecnología podría transformar la manera en que las ciudades monitorean el riesgo sanitario asociado al dengue.