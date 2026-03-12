Científicos analizaron más de 1.000 perfiles reales de Tinder y descubren los 9 patrones que se repiten en las fotos de perfil

Investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) analizaron 1.000 perfiles reales de Tinder para estudiar el motivo por el que muchos usuarios de la aplicación de citas manifestaron la sensación de «navegación repetitiva», «desilusión» y «despersonalización», tras deslizar una y otra vez en búsqueda del match.

El estudio fue liderado por el psicólogo Alejandro García Alamán y la investigación combinó codificación psicológica con análisis de datos y técnicas de aprendizaje automático.

«Escuchaba un creciente malestar entre los usuarios de aplicaciones de citas, incluso en muchos de mis pacientes, similar al agotamiento en el trabajo», reveló García Alamán sobre el origen del proyecto.

Decidieron centrarse en Tinder por ser la plataforma líder en citas digitales, con un total de 80 millones de usuarios activos mensuales (MAU) a nivel mundial.

Bajo la hipótesis de que esa sensación de «cansancio» se debía en gran parte al aburrimiento que generan las similitudes en los perfiles, y eso se traduce en que «matchear» sea sinónimo de un arduo trabajo, iniciaron la recopilación de material.

Centrado en usuarios de Barcelona, detectaron que las fotos de perfil tienden a caer en algunos patrones repetidos. «Muchos usuarios, sin querer, recurren a un pequeño conjunto de estrategias visuales familiares, diseñadas para ser atractivas, en lugar de únicas y especiales», indicó el experto.

identificaron nueve patrones fotográficos que se presentan de forma consistente en todos los perfiles, bajo la aclaración de que los grupos describen «estilos de presentación» y no «tipos de personas».

1.Retrato de medio cuerpo, frente a la cámara

Casi una cuarta parte de los perfiles eligió un retrato de medio cuerpo mirando directamente a la cámara, casi siempre con un entorno urbano o doméstico detrás. «Es la estrategia más elegida por parecer la más neutral y socialmente aceptable», indicaron los autores del estudio.

2.Mirando hacia otro lado

El segundo patrón presenta a aquellos que se muestran mirando en una dirección diferente. «Es una manera de parecer más espontáneo e informal, y la pose puede crear una sensación de distancia», explicaron.

3. Primer plano del rostro

En tercer lugar generalmente aparecen personas mirando a la cámara con sus rasgos faciales expuestos en primer plano. Suelen ser fotografías tomadas en interiores con un encuadre más corto. «Hay intenciones de mostrarse transparente y más genuino con este tipo de elección», manifestaron.

4. Retrato de cuerpo entero, frente a la cámara

La foto de cuerpo completo, generalmente con la persona vestida y mirando directamente a la cámara fue especialmente común en mujeres, y más aún en quienes se definieron como heterosexuales.

5. Lentes de sol

Notaron que las fotos con lentes de sol puestas eran muy frecuentes y decidieron crear una categoría propia. «Funcionan como una forma de protección, ofreciendo un ocultamiento parcial y al mismo tiempo presentando una imagen reconocible», detallaron los autores.

6. Rodeado de naturaleza

Las fotografías en entornos naturales, sobre todo al aire libre, con montañas, bosques y paisajes verdes de fondo, constituyeron otro estilo recurrente.

«Resultó ser especialmente común entre los hombres heterosexuales y tiende a indicar actividad, salud y conexión con el presente», describieron.

7. Desnudez alta o semidesnudez

Un 7% por ciento de los usuarios conformaron la categoría de la desnudez alta o semidesnudez, donde el cuerpo juega un rol preponderante, a menudo en entornos domésticos o en la playa.

8. No se muestra ninguna persona

Hay determinados usuarios que eligen no mostrarse en absoluto y en su lugar utilizan paisajes, objetos o fondos neutros. El estudio asegura que esta estrategia de presentación impersonal aumenta con la edad, sobre todo en mayores de 50 años.

9. Partes del cuerpo sin la cara

El grupo menos frecuente, alrededor del 3% de la muestra total, opta por imágenes de partes del cuerpo, y mantiene el rostro fuera del encuadre o lo muestra parcialmente. «Es la forma más extrema de exposición corporal en esta clasificación», sentenciaron los investigadores.

Autoestima, en jaque: qué reflejan estas decisiones de los usuarios de Tinder

Los investigadores sostienen que estos patrones repetitivos pueden reflejar quiénes creemos que deberíamos ser para agradar, en lugar de quiénes somos realmente.

«Elegir una estrategia basada en la deseabilidad social nos despoja de autenticidad y desdibuja nuestra identidad como individuos», afirmó García Alamán. Y agregó: «Nos protege, pero al mismo tiempo nos estereotipa».

La edad fue el factor que más reflejó determinados comportamientos comunes en los grupos etarios: los usuarios más jóvenes mostraron una mayor exposición y los de mayor edad se inclinaron por el ocultamiento, a través de gafas de sol, primeros planos, imágenes parciales del cuerpo.

Entre las conclusiones indicaron que el género y la orientación sexual también jugaron un rol preponderante: entre los usuarios heterosexuales, las mujeres tienden a sonreír más, mientras que los hombres optan más por mostrarse en la naturaleza, más «enigmáticos».

Los investigadores informaron que sólo alrededor del 10% de los usuarios optaron por fotos de perfil «con un grado sustancial de desnudez». García Alamán manifestó que esa cifra puede ser menor a la esperada por la reputación de Tinder.

«Eso no es lo que es Tinder, en realidad es una aplicación multipropósito, donde la búsqueda es mucho más amplia de lo que parece», sostuvo. Luego invitó a los usuarios a sentir menos presión: «Tu perfil no debería definirte, ni la aplicación debería afectar tu autoestima».

«Algo importante que deben recordar es que la primera persona a la que le tiene que gustar una foto de perfil sos vos y que está bien desviarse de la multitud para ser más auténtico», sentenció García Alamán.