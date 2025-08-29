Choque y vuelco en Sáenz Peña: un conductor resultó herido

Un hombre de 35 años sufrió lesiones leves tras protagonizar un accidente en la mañana de este viernes sobre la avenida 2, barrio San Martín de Sáenz Peña. Su vehículo volcó tras impactar contra un auto estacionado.

El hecho ocurrió cerca de las 8:30, entre calles 37 y 39. Un Fiat 147 colisionó contra un Volkswagen Up rojo que estaba detenido sin ocupantes. El impacto provocó que el Volkswagen terminara en la cuneta y que el Fiat volcara.

Vecinos aseguraron que el conductor del Fiat circulaba a gran velocidad al momento del siniestro. El hombre fue trasladado en ambulancia al hospital «4 de Junio», donde recibió atención médica y se constató que las lesiones eran leves.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Primera y de la División Criminalística, quienes realizaron las actuaciones. Ambos vehículos fueron restituidos a sus propietarios.