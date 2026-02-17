Choque y tragedia en una ruta en Brasil: murió una mujer correntina y sus dos hijas adolescentes están graves

Las soñadas vacaciones en las playas del sur de Brasil terminaron en tragedia para una familia correntina. Una mujer murió mientras sus dos hijas adolescentes y su pareja resultaron con graves heridas en un choque que se produjo sobre la BR 282, en la zona de Rancho Quemado.

El choque ocurrió en cercanías de la ciudad de Santo Amaro do Imperatriz, a sólo 40 kilómetros de la isla de Florianópolis, y derivó en un enorme despliegue de la Policía Rodoviaria y equipos de rescate, incluido un helicóptero.

La víctima fue identificada como Mayra Cardozo (39). La mujer viajaba en la butaca delantera derecha del Toyota Corolla que conducía su pareja, Pedro Sebastián Fader. En la parte trasera viajaban las dos hijas de la mujer, Valentina (17) y Martina (15), quienes sufrieron graves heridas y permanecen internadas en terapia intensiva.

La colisión se produjo en cercanías del “trébol de Varginha”. El Corolla de los argentinos fue impactado en el lateral derecho por un vehículo brasileño en el que circulaban dos personas, que sólo sufrieron algunos golpes. Ahora la Policía Rodoviaria Federal intenta establecer cuál de los vehículos realizó una maniobra indebida y provocó la colisión.

El hecho de que el coche de los correntinos tenga un impacto lateral hace suponer que el chofer intentó una maniobra de último momento para evitar un impacto frontal.

El accidente ocurrió el sábado a las 15.50 y algunos medios de Brasil señalaron que en la colisión pudo haber tenido algún grado de responsabilidad un camión que no detuvo su marcha tras el impacto de ambos coches.

El Toyota Corolla, que terminó su carrera contra un murallón de piedras, sufrió daños de consideración y el conductor quedó atrapado entre la butaca y el volante, lo cual obligó a los Bomberos y rescatistas a trabajar con elementos de corte y expansión para poder liberarlo.

Cuando los equipos de rescate arribaron al lugar constataron que Cardozo ya no presentaba signos vitales, mientras que sus hijas tenían fracturas y severos traumatismos en diferentes partes del cuerpo.

Mientras las hermanas fueron llevadas de urgencia a diferentes hospitales de alta complejidad, un helicóptero de los servicios de rescate arribó al lugar para el traslado de Fader, quien este martes permanecía internado pero fuera de peligro.

La Policía Rodoviaria tuvo que interrumpir el tránsito sobre la BR 282 hasta que las víctimas fueron asistidas y retiradas por cuatro ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

El Gobierno de Corrientes facilitó los medios para que una hermana de Cardozo y el padre de las adolescentes viajaran en forma inmediata a Brasil. Una vez finalizada la autopsia, la Justicia de Santa Catarina liberará el cuerpo de la mujer para su traslado por vía terrestre hasta la frontera.

Miguel Báez, tío de las adolescentes, detalló que ambas permanecen internadas en terapia intensiva tras ser sometidas a diferentes intervenciones quirúrgicas y que el estado de ambas es delicado. La mayor de las hermanas sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue operada por una fractura en una de sus piernas. Martina, en tanto, sufrió importantes hemorragias, además de fracturas de pelvis y una pierna.

Báez contó que una resonancia realizada en las últimas horas reveló la existencia de un sangrado intracraneano de la menor de las hermanas, motivo por el cual los médicos no descartaron la posibilidad de someterla a una nueva cirugía, esta vez para descomprimir la presión craneana.

El hombre sostuvo que en principio los sobrevivientes del accidente deberían permanecer internados en Brasil entre dos y tres semanas antes de poder ser derivados a centros asistenciales de Corrientes para continuar con la recuperación.

