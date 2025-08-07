Choque entre moto y auto dejó dos heridos en Ruta 16, cerca de Machagai

7 de agosto de 2025 Lectores: 10

Un accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la tarde en el kilómetro 137 de la Ruta Nacional Nº 16, a la altura del acceso a Machagai, dejó como saldo dos personas con lesiones. El siniestro involucró a una motocicleta de 150 cc y un automóvil Chevrolet Corsa.

El hecho se registró pasadas las 17 horas, cuando por causas que aún se investigan, se produjo la colisión entre ambos vehículos. Como resultado, los dos conductores sufrieron lesiones.

Uno de los heridos fue trasladado en ambulancia al hospital local para recibir atención médica, mientras que el otro optó por no ser asistido en el lugar. No se brindaron detalles sobre la gravedad de las lesiones.

El hecho fue atendido por personal policial y de salud de la zona. Las autoridades investigan las causas del siniestro y trabajan en el esclarecimiento del hecho.