Choque entre colectivo y motocicleta en Resistencia

15 de octubre de 2025 Lectores: 26

Un motociclista de 45 años resultó lesionado tras chocar con un colectivo en la avenida 9 de Julio de Resistencia. El siniestro ocurrió este miércoles cerca de las 7:05 y el herido fue derivado a un hospital.

El accidente involucró a un colectivo de la línea 107 Interurbano y una motocicleta. El conductor del ómnibus es un hombre de 64 años, mientras que el motociclista tiene 45 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió lesiones. Personal de una ambulancia lo asistió en el lugar y lo trasladó a un hospital local para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Patrulla Preventiva y personal de Criminalística. Los peritos realizan las investigaciones necesarias para determinar las causas del accidente.

Hasta el momento, no se informaron detalles sobre el estado de salud exacto del motociclista ni las causas que provocaron el choque, que aún están bajo investigación pericial.