Choque en Ruta 95 deja tres heridos cerca de Coronel Du Graty

13 de septiembre de 2025

Tres personas resultaron heridas tras un choque entre una motocicleta y una camioneta en la Ruta Nacional 95, cerca de Coronel Du Graty. El siniestro ocurrió ayer por la tarde y los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital de Villa Ángela.

El accidente se produjo alrededor de las 18:15 en el kilómetro 997 de la Ruta Nacional 95, en la provincia del Chaco. Estuvo involucrada una motocicleta de 150 cc y una camioneta Toyota Hilux.

El conductor de la moto, un hombre de 41 años, sufrió una fractura expuesta en su pierna derecha. Lo acompañaban su pareja, de 28 años, y su hija menor, quienes también resultaron con lesiones. El conductor de la camioneta, de 46 años, no sufrió heridas.

Los tres ocupantes del motovehículo fueron trasladados de inmediato al hospital de Villa Ángela para recibir atención médica. Personal de la División Criminalística acudió al lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del siniestro.