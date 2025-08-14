Choque en RN89: camioneta y camión colisionan cerca de Corzuela

Choque en RN89: camioneta y camión colisionan cerca de Corzuela

 

Un violento accidente entre una camioneta y un camión se registró en la madrugada de este jueves en el km 213 de la Ruta Nacional 89, a la altura de Corzuela. Pese a los graves daños materiales, ambos conductores resultaron con heridas leves o ilesos.

Detalles del siniestro

El impacto ocurrió alrededor de las 4:30 am cuando:

  • Una Chevrolet S10 chocó contra un camión Iveco
  • Conductor de la camioneta (64 años) sufrió lesiones leves
  • Chofer del camión (65 años) resultó ileso

Operativo posterior

Las autoridades actuaron rápidamente:

  • Personal policial y de tránsito trabajó en el lugar
  • No fue necesario cortar la circulación
  • Fiscalía intervino para determinar causas

Daños materiales

Pese a que los vehículos quedaron muy dañados, el incidente no dejó víctimas graves. Las autoridades destacaron que fue una verdadera fortuna que los conductores no sufrieran heridas de consideración dada la violencia del impacto.

