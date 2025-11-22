Choque en Resistencia: vuelca una camioneta y hay lesionados

22 de noviembre de 2025 Lectores: 45
Un violento choque entre una pick-up y un auto en Resistencia dejó varios lesionados. El siniestro ocurrió este sábado en la intersección de avenida Chaco y Juan B. Justo, donde una camioneta volcó y un menor fue hospitalizado.
Los vehículos involucrados fueron una Toyota Hilux y un Fiat Cronos. Tras el impacto, la camioneta volcó sobre la calzada. Ambos transportes presentaban notables daños materiales.
La pick-up era conducida por un hombre de 44 años, quien resultó lesionado pero fue dado de alta. Iba acompañado por una mujer de 40, que resultó ilesa, y dos menores de 15 y 9 años. El menor de 9 años fue trasladado al Hospital Pediátrico «Avelino Castelán».
El otro vehículo era conducido por un hombre de 53 años. Su acompañante, una mujer de 35, resultó lesionada y también fue dada de alta en el lugar del siniestro.
Hasta el momento, no se proporcionaron detalles sobre el estado de salud del menor de 15 años ni del conductor del Fiat Cronos. Tampoco se informaron causas ni responsabilidades del siniestro.