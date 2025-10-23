Choque de Dos Camiones en Ruta 11 Deja un Conductor Hospitalizado

Un choque entre dos camiones ocurrió anoche sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 999. El siniestro dejó como saldo un conductor herido con traumatismo leve y daños materiales en ambos vehículos.

Accidente Involucró a Vehículos de Carga

El informe de la Comisaría Cuarta Metropolitana detalla que el incidente involucró a un camión marca Scania y un camión Ford. Tras el impacto, el chofer del vehículo Scania fue trasladado de urgencia.

El conductor herido fue asistido en el Hospital Julio C. Perrando. Las lesiones confirmadas son una herida cortante en el cuero cabelludo y un traumatismo de cráneo leve. El chofer del camión Ford resultó ileso.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar para las pericias. Agentes policiales regularon el tránsito mientras duraron las diligencias. Las actuaciones judiciales continúan para determinar las causas del accidente.