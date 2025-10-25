Choque de Camioneta y Camión en Ruta 90 Cerca de San Martín Sin Heridos

Un accidente de tránsito ocurrió la tarde de este viernes en la Ruta Provincial N° 90 , específicamente en el acceso sur a la ciudad de General San Martín . El hecho, registrado cerca de las 17:00 horas, involucró a dos vehículos de gran porte, pero afortunadamente no dejó heridos .

Detalles del Siniestro Vial

El choque se produjo entre una camioneta Toyota Hilux de color blanco y un camión Iveco de color rojo. La Hilux era conducida por un hombre de 33 años, mientras que el camión estaba al mando de un joven de 22 años.

Ambos conductores fueron examinados en el lugar y se confirmó que no sufrieron lesiones. Las autoridades destacaron que el saldo del incidente fue meramente material.

En el sitio del suceso intervino personal policial para coordinar el tránsito y tomar los primeros testimonios. También trabajó el Gabinete Científico del Poder Judicial, realizando las tareas de constatación para determinar la dinámica del choque.