Choque de auto y camión en ruta N16 jurisdicción La Escondida

18 de noviembre de 2025 Lectores: 38

Un automóvil chocó contra un camión en la Ruta 16, La Escondida, este martes. El conductor del auto sufrió lesiones leves tras el impacto, ocurrido por un desperfecto mecánico en el camión, que dejó su acoplado sobre la calzada.

El siniestro, registrado cerca de las 06:15, involucró a un FIAT Fiorino blanco y un camión Mercedes Benz con acoplado. El conductor del auto, un hombre de 38 años, sufrió escoriaciones, mientras que el camionero de 39 años resultó ileso.

Según el testimonio del camionero, su vehículo tuvo un desperfecto mecánico. El acoplado quedó detenido sobre la calzada, momento en el que la Fiorino, que circulaba en el mismo sentido, impactó contra su parte trasera.

Personal policial se desplegó en el lugar para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad mientras se realizaban las pericias correspondientes. El automóvil transportaba genética porcina y el camión, fibra de algodón.

El informe policial no detalla la naturaleza exacta del desperfecto mecánico ni el estado actual de la circulación en ese tramo de la Ruta 16. La causa sigue en etapa de investigación pericial.