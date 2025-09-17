Choque contra muro de escuela en Puerto Tirol: conductor descompensado

17 de septiembre de 2025 Lectores: 13

PUERTO TIROL – Un hombre de 49 años perdió el control de su camioneta y terminó impactando contra el muro de una escuela pública en la intersección de calle Formosa y avenida Del Trabajo. El hecho ocurrió este martes al finalizar la tarde, dejando como saldo daños materiales en la institución educativa.

Una camioneta Toyota Hilux 4×4 blanca protagonizó el siniestro pasadas las 18:00 horas. El conductor sufrió una descompensación durante el trayecto, lo que provocó que perdiera el dominio del vehículo y terminara estrellándose contra el paredón de la escuela.

Personal médico asistió al hombre en el lugar y posteriormente lo trasladaron al hospital más cercano. No se registraron otros lesionados, ya que el accidente ocurrió en horario en que no había clases ni actividad estudiantil en la institución.

Salud del conductor y daños

El afectado permanece bajo observación médica, aunque se confirma que se encuentra fuera de peligro. Por su parte, las autoridades educativas evaluaron los daños estructurales en el muro de la escuela, que fueron considerados de gravedad leve.