Chocó, se negó al control de alcoholemia y se agarró a piñas con la Policía: quedó detenido

Un conductor en presunto estado de ebriedad que protagonizó un choque múltiple en La Plata fue detenido este domingo tras negarse a someterse al control de alcoholemia, intentar evadir a la Policía y agredir a varios agentes.

El hecho ocurrió en la madrugada, en calle 45 entre 8 y 9, cerca de la Plaza Italia. El hombre, que manejaba un Ford Focus blanco, salió de un estacionamiento y colisionó contra un Peugeot 208 estacionado. Luego, al retroceder, impactó contra una camioneta Peugeot Partner. Todo esto fue observado por una patrulla de la Secretaría de Seguridad que se encontraba en el lugar.

Al detectar la conducción errática del vehículo, los oficiales comenzaron a seguirlo y le bloquearon el paso a pocas cuadras. Cuando se acercaron para solicitar la documentación y realizar el test de alcoholemia, el conductor reaccionó violentamente: descendió del auto, insultó a los policías y llegó a golpear a al menos dos de ellos.

Según informó el portal platense 0221, tras la agresión el hombre huyó a pie, pero gracias a la coordinación con el Centro de Monitoreo local, fue ubicado en la zona de 11 y 45. Allí volvió a insultar e increpar a los oficiales, llegando incluso a atacar a un tercer agente. Finalmente, otros policías y amigos del agresor lograron separarlos. La secuencia fue registrada por una oficial con su celular, quien explicó que lo hizo por motivos de “prevención”.

Uno de los agentes resultó lesionado en un dedo debido al ataque, y otro recibió golpes sin heridas graves. Por estos hechos, el conductor quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría Primera de La Plata.

Además, se le inició una causa por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, y fue sancionado por negarse a realizar el control de alcoholemia.