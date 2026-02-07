Chiqui Tapia viajó a Estados Unidos para ver Super Bowl: quién lo llevó y el polémico empresario al que le mandó mensaje

Mientras en la Argentina ya comenzó la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se encuentra fuera del país. El máximo dirigente del fútbol argentino viajó a Estados Unidos para participar de un evento exclusivo y, de paso, asistir al Super Bowl que disputarán el domingo Seattle Seahawks y New England Patriots. Todo en medio de un contexto institucional marcado por una nueva intimación de la IGJ al organismo que conduce.

Tapia estuvo presente en el almuerzo anual del evento deportivo más importante de Estados Unidos, una cita reservada para dirigentes y empresarios de alto perfil.

A través de sus redes sociales, el dirigente destacó la invitación y compartió imágenes junto a figuras relevantes del mundo empresarial, entre ellas Michael Rubin, fundador y CEO de Fanatics Inc., una de las principales plataformas globales de comercialización de productos deportivos con licencia oficial.

Quién es Casey Waseman

Sin embargo, uno de los agradecimientos públicos del presidente de la AFA generó controversia. En su posteo, Tapia también mencionó y agradeció la invitación y hospitalidad de Casey Wasserman, empresario estadounidense y actual presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, quien en las últimas horas quedó envuelto en una fuerte polémica en su país.

Wasserman se encuentra bajo la lupa luego de que se difundieran correos electrónicos intercambiados en 2003 con Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Jeffrey Epstein, condenada a 22 años de prisión por delitos vinculados al tráfico y abuso sexual de menores. Tras la publicación de esos archivos, varios funcionarios de Los Ángeles solicitaron su renuncia al frente del comité organizador de los Juegos Olímpicos.

Ante la repercusión, el propio empresario emitió un comunicado en el que se disculpó por esos contactos. “Lamento profundamente mi correspondencia con Ghislaine Maxwell, que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horrendos crímenes”, expresó.

No obstante, Wasserman no fue acusado ni imputado en la causa judicial que involucra a Epstein. Frente a las críticas, también se defendió públicamente al afirmar: “Nunca tuve una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein”, pese a las denuncias de funcionarios que señalaron que Maxwell habría mantenido un vínculo sentimental con quien hoy preside el comité LA28.

La presencia de Tapia en Estados Unidos y su cercanía con figuras del poder empresarial norteamericano se da mientras en la Argentina continúan las tensiones institucionales entre la AFA y la justicia que lo investiga en varios frentes.