China presentó un robot humanoide con IA para combatir la soledad, qué puede hacer, cuánto cuesta y por que «no fue diseñado para realizar tareas domésticas ni mantener ralacion íntimas con personas»

La inteligencia artificial avanza rápidamente hacia aplicaciones vinculadas con la vida cotidiana. Mientras algunos desarrollos se enfocan en la productividad o la automatización industrial, otros buscan abordar un problema creciente en muchas sociedades: la soledad.

En este contexto, la empresa china UBTech presentó U1, un robot humanoide de apariencia hiperrealista diseñado para mantener conversaciones, brindar apoyo emocional y asistir al usuario en diversas tareas diarias. Este dispositivo fue desarrollado principalmente para acompañar a adultos mayores y personas que viven solas, dos grupos que representan una proporción creciente de la población en China.

### Un robot diseñado para hacer compañía

Según la compañía, U1 fue concebido como un «compañero emocional» capaz de interactuar de manera personalizada gracias a la inteligencia artificial. El androide puede conversar, recordar charlas anteriores y aprender progresivamente los hábitos de su propietario para adaptar sus respuestas.

Además, incorpora cámaras, micrófonos y sensores distribuidos por su cuerpo que le permiten interpretar el entorno y detectar señales de cansancio o estrés. Su diseño busca hacer las interacciones más naturales, moviendo la cabeza, los ojos y la boca mientras conversa con el usuario.

### Funciones principales

Además de mantener diálogos, U1 cuenta con diversas herramientas orientadas al bienestar diario. Entre sus principales funciones se encuentran:

– Recordar la toma de medicamentos.

– Detectar posibles señales de cansancio o estrés.

– Ofrecer mensajes de apoyo emocional.

– Recomendar ropa según la ocasión o el clima.

– Aprender rutinas para personalizar la interacción.

La empresa aclara que el robot no fue diseñado para realizar tareas domésticas como cocinar, limpiar o planchar, ni tampoco para mantener relaciones íntimas con las personas. Su objetivo es funcionar como un asistente de compañía dentro del hogar.

### Un mercado impulsado por el envejecimiento poblacional

UBTech explicó que este proyecto responde a un fenómeno demográfico cada vez más intenso en China. La compañía estima que el mercado potencial está conformado por aproximadamente 320 millones de adultos mayores y alrededor de 120 millones de personas solteras, dos segmentos donde la necesidad de compañía y asistencia crece de forma sostenida.

El robot estará disponible en versiones masculina y femenina. Además, la empresa permitirá personalizar aspectos como el peinado, la vestimenta, los rasgos físicos e incluso configurar el rostro para que se parezca a un familiar, una celebridad o un personaje ficticio.

Los modelos más básicos tienen un precio inicial de alrededor de 12,000 dólares, mientras que las versiones más avanzadas pueden superar los 145,000 dólares, según el nivel de personalización y las funciones incorporadas.

### Desafíos éticos y sociales

Más allá del avance tecnológico, el lanzamiento de U1 reaviva el debate sobre el papel que este tipo de dispositivos tendrán en la vida cotidiana. Uno de los principales interrogantes está relacionado con la privacidad, ya que el robot necesita recopilar información sobre conversaciones, rutinas, hábitos y estado emocional del usuario para ofrecer respuestas personalizadas. UBTech asegura que esos datos permanecen cifrados y no se utilizan para entrenar modelos de inteligencia artificial.

También existen dudas sobre la posible dependencia emocional que estos asistentes podrían generar, especialmente entre personas mayores o quienes atraviesan situaciones de aislamiento. Aunque sus desarrolladores sostienen que el objetivo es complementar, y no reemplazar, los vínculos humanos, el crecimiento de esta tecnología plantea nuevos desafíos en la relación entre las personas y la inteligencia artificial.