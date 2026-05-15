China lo hizo otra vez: el rascacielos horizontal de 300 metros que construyó sobre cuatro edificios

China volvió a posicionarse en el centro del debate mundial sobre ingeniería y urbanismo con The Crystal, un innovador rascacielos horizontal construido sobre cuatro torres de más de 250 metros de altura en la ciudad de Chongqing. Esta estructura forma parte del complejo Raffles City y fue diseñada por el estudio Safdie Architects.

El edificio funciona como un puente aéreo gigante que conecta seis de las ocho torres que integran el complejo. Mide 300 metros de longitud, 32,5 metros de ancho y está ubicado a la altura del piso 42. Su estructura de acero posee un peso de 12.000 toneladas, cifra comparable al de la Torre Eiffel en París.

Situado en la confluencia de los ríos Yangtsé y Jialing, una de las zonas más densamente urbanizadas de Chongqing, el proyecto requirió soluciones técnicas poco convencionales incluso para estándares de arquitectura a gran escala. Parte de la estructura fue ensamblada en el suelo y posteriormente elevada mediante sistemas hidráulicos de alta precisión.

The Crystal está sostenido por cuatro torres principales de 250 metros, mientras que otras dos torres laterales superan los 350 metros, completando el conjunto de ocho edificios interconectados que conforman Raffles City. Para construir el puente horizontal, los ingenieros dividieron su estructura cilíndrica en siete segmentos: cuatro montados directamente sobre las torres y tres prefabricados a nivel del suelo, que luego fueron elevados y ensamblados en el aire. La cubierta exterior requirió aproximadamente 3.000 paneles de cristal y cerca de 5.000 piezas de aluminio.

El proyecto fue desarrollado por CapitaLand, una de las mayores compañías inmobiliarias de Asia, con un presupuesto estimado en 4.800 millones de dólares. El resultado final supera el millón de metros cuadrados construidos, que incluyen viviendas, oficinas, hotelería y áreas comerciales.

Más allá de conectar edificios, The Crystal funciona como un espacio habitable y recreativo suspendido a 250 metros de altura. Entre sus principales atractivos se encuentra la Cubierta de Exploración, un mirador de 1.500 metros cuadrados con suelo de cristal que permite a los visitantes caminar sobre el vacío y disfrutar de una vista panorámica de Chongqing.

En su interior, el edificio alberga jardines elevados, bares, restaurantes, espacios para eventos y un club privado. Destacan dos piscinas infinitas de 50 metros de largo ubicadas dentro del puente aéreo, así como una exposición permanente de National Geographic relacionada con la carrera espacial.

Raffles City fue concebido como una microciudad integrada, con 1.400 departamentos, un hotel de lujo, oficinas corporativas y conexión directa con terminales de metro, autobús y ferry. Asimismo, cuenta con 220.000 metros cuadrados destinados a espacios comerciales y circulación pública.

Aunque existen otros edificios conectados mediante puentes elevados, como el Marina Bay Sands en Singapur o el Linked Hybrid en Beijing, The Crystal se convirtió en el rascacielos horizontal más alto del mundo que conecta el mayor número de torres simultáneamente.

Este proyecto refleja un cambio en la lógica de construcción de megaciudades. Frente a centros urbanos cada vez más densos y con menos espacio disponible a nivel de calle, la arquitectura avanza hacia conexiones aéreas que integran vivienda, oficinas, ocio y transporte en una misma estructura.

La propuesta de Safdie Architects no solo transformó el skyline de Chongqing, sino que abrió un nuevo capítulo en la ingeniería de edificios conectados en altura, donde los rascacielos ya no se expanden únicamente hacia arriba, sino también hacia los costados.