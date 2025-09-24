Chicas desaparecidas en La Matanza: dos cuerpos, cuatro detenidos y la pista de narcos peruanos de la villa 1-11-14

El caso de las tres chicas desaparecidas el viernes en La Matanza tuvo un desenlace horroroso: en las últimas horas encontraron sus cuerpos descuartizados en una casa de Florencio Varela y detuvieron a cuatro personas, mientras crece la pista de los narcos peruanos de la villa 1-11-14, en el Bajo Flores.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron vistas por última vez en las cercanías de una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada, en Monseñor Bufano y Crovara, adonde se subieron voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca.

De acuerdo a sus familias, las chicas ejercían la prostitución en la llamada Zona Roja de Flores y les habían ofrecido 300 dólares a cada una para realizar un trabajo.

La casa del horror, en Varela. Foto Francisco Loureiro.

Según pudo saber Clarín de fuentes de la investigación, la Policía bonaerense realizó en las últimas horas un operativo en una propiedad ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela.

Esa casa habría sido alquilada el viernes por los narcos para hacer una fiesta el fin de semana. Allí se activaron por última vez las antenas de telefonía celular de al menos una de las víctimas.

Al llegar los agentes, encontraron a un hombre y una mujer que estaban limpiando manchas de sangre en la pared. Esto se comprobó mediante la utilización del reactivo luminol.

La Policía, trabajando en la casa del horror, en Florencio Varela. Foto Maxi Failla.

La Policía se dirigió luego a un hotel de la zona, donde detuvo a la mujer dueña de la casa y a un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14.

En el patio de la vivienda allanada encontraron tres cuerpos descuartizados, por lo que los agentes de la Científica trabajaban en el lugar.

Los familiares ya fueron notificados de que eran ellas. El abuelo de dos de las chicas, Antonio, que estaba participando de un corte de tránsito en la rotonda de La Tablada, tuvo que ser asistido por los médicos cuando le informaron esto.

En esta casa encontraron los cuerpos. Foto Francisco Loureiro.

A la camioneta, que utilizaba una patente adulterada, la ubicaron por las cámaras de seguridad, en la zona de la villa del Bajo Flores y otros puntos de la ciudad de Buenos Aires.

La identificación del vehículo que hizo la Municipalidad de La Matanza se aportó a la Justicia el lunes a la mañana, una vez conocida la denuncia por la desaparición de las tres jóvenes, realizada por sus familiares la tarde del domingo.

La camioneta Chevrolet Tracker que levantó a las chicas cerca de la rotonda de La Tablada, en La Matanza.

De acuerdo a lo que pudieron reconstruir en base a las cámaras de seguridad, las chicas estaban el viernes en la estación de servicio esperando un auto de una aplicación de viajes.

Pero el conductor lo canceló, por lo que se fueron de la estación caminando a un par de cuadras, donde las pasó a buscar una camioneta blanca. Una de las chicas, Lara, se subió en el asiento de adelante mientras que las otras dos se ubicaron atrás.

El momento donde las tres chicas desaparecidas en La Matanza se suben a la camioneta blanca.

«Nos acabamos de desayunar con la noticia, no sabemos nada, esperamos que sea un error», dijo Federico, primo de Morena y Lara en diálogo con TN esta mañana, minutos después de que trascendiera el hallazgo de dos cuerpos.

Desde el entorno cercano de las chicas mencionaron a medios locales que las dos más grandes eran trabajadoras sexuales, y que habían acordado encontrarse con un cliente que abonaría unos 300 dólares el viernes.

Pero desde ese viernes no volvieron a responder mensajes y los celulares de las tres aparecen apagados. Brenda, además, es mamá de un bebé de un año.

Brenda, Morena y Lara, las chicas que desaparecieron el viernes en La Matanza.

El caso es investigado por el fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Descentralizada Nº 2 de Laferrere.