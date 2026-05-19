«Che, no se roben mi obra»: el artista Helmut Ditsch reclamó al Gobierno que le devuelva una pintura de su autoría que sacaron de la Casa Rosada

El artista argentino Helmut Ditsch hizo un reclamo público al Gobierno nacional para que le devuelva una de sus obras, retirada de la Casa Rosada tras permanecer allí durante 13 años, cuyo paradero actualmente se desconoce.

Se trata de una réplica del cuadro “The Triumph of Nature”, una pintura inspirada en el glaciar Perito Moreno, que el artista había cedido temporalmente en 2013 a la Casa de Gobierno. La obra fue descolgada a fines de marzo, en medio del debate en el Congreso sobre la Ley de Glaciares.

“Che, no se roben mi obra. Hace tres semanas que estoy enviando mails a la Secretaría General de la Presidencia para pedir información sobre dónde está mi obra”, expresó Ditsch en un video difundido en sus redes sociales, tras la falta de respuestas oficiales.

El artista subrayó que la pintura es “mi obra” y explicó que la cedió “a la Casa de Gobierno, hasta que no la quieran”. Añadió que “tienen todo el derecho de descolgarla, pero la obligación de devolvérmela”. Además, indicó: “Como no contestan mis mails, me comunico por esta vía para solicitar amablemente que me devuelvan la obra, para que pueda entregarla a alguna institución oficial pública que la valore más que ustedes”.

En marzo, cuando la obra fue retirada, Ditsch ya había manifestado su malestar en redes sociales por no haber sido notificado previamente. “Sería bueno que el Gobierno me informara, en vez de tener que enterarme por los medios, qué hacen con mi obra”, señaló.

Desde el Gobierno justificaron la remoción alegando que la obra fue trasladada “para ponerla a resguardo” debido a la detección de “algunas fallas estructurales” en el espacio de exhibición y a los “cambios de temperatura por los aires acondicionados del pasillo”, factores que podrían “afectar la estética de las piezas”.

Sin embargo, Ditsch puntualizó que se trata de una impresión de alta calidad, diseñada para resistir condiciones de exhibición, por lo que descartó los argumentos técnicos presentados. Con ironía, añadió: “¡Qué casualidad! Retiran una obra inspirada en el Perito Moreno justo mientras se debate en el Congreso la Ley de Glaciares”.

Quién es Helmut Ditsch, el artista argentino que batió un récord

Helmut Ditsch es un artista plástico argentino, hijo de padres austríacos, cuyas obras se inspiran en la naturaleza y se desarrollan en lienzos de gran formato.

Nacido en Villa Ballester en 1962, abandonó el país en 1988, a los 26 años, desencantado con el circuito comercial del arte. Actualmente reside en Viena, Austria.

Aunque se crió como bilingüe y reconoce la influencia de la cultura alemana, su obra mantiene un fuerte vínculo con su lugar de origen. “Mi obra es arte argentino”, afirmó Ditsch en una entrevista con Clarín en 2024.

Su identidad argentina se refleja no solo en los paisajes nacionales que retrata y en sus frecuentes visitas a la familia que aún vive en el país, sino también en sus referentes artísticos. Sui Generis marcó profundamente su vida y describió el piano de Charly García como una turbina que lo inspiró a dedicarse al arte.

En 2002, mientras escuchaba un tema de Charly García, encontró el nombre para una obra que, 14 años después, se convertiría en la pintura mejor valuada en la historia del arte argentino.

“Cosmigonón” fue adquirida por una consultora europea en 1,5 millones de dólares. El óleo, que mide 7,30 por 2,73 metros, representa al glaciar Perito Moreno y permitió a Ditsch romper el récord que ya poseía desde 2010, cuando otra de sus obras, “El Mar II”, se vendió en 865 mil dólares.