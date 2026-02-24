Chayanne en Argentina hoy: canciones, accesos, horarios y todo sobre sus shows en el Movistar Arena

Chayanne ya está en Buenos Aires para presentarse este 24 de febrero con el primero de los siete shows que brindará en el país en el marco de su gira mundial Bailemos Otra Vez Tour. La primera cita con el público argentino tendrá lugar en el Movistar Arena.

El artista ofrecerá cinco conciertos en el estadio de Villa Crespo, el 24 y 25 de febrero, y el 1°, 4 y 7 de marzo, además de una presentación en Córdoba el 27 de febrero. Su visita culminará el 13 de marzo con un mega show en el Estadio de Vélez, que marcará el cierre de su recorrido por el país.

Antes de llegar a la Argentina, el puertorriqueño presentó este espectáculo en más de diez países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa, por lo que se espera un cierre a lo grande tras una extensa gira internacional.

Los shows combinarán las canciones de su nuevo disco con un repaso por los grandes clásicos que marcaron su trayectoria, entre ellos Salomé, Boom Boom, Un siglo sin ti, Provócame y Torero.

Cómo comprar las últimas entradas para el show de Chayanne en el Movistar Arena

Aún quedan entradas disponibles para los shows de Chayanne en el Movistar Arena previstos para el 24 y 25 de febrero, y el 1, 4 y 7 de marzo. Los tickets pueden comprarse exclusivamente a través del sitio oficial www.movistararena.com.ar, con precios desde $89.000. Por su parte, las entradas para el concierto en Vélez ya se encuentran completamente agotadas.

Chayanne en la Argentina: cómo llegar al Movistar Arena en tren, colectivo y subte

Colectivo: Líneas: 42, 55, 63, 78, 87, 93, 111, 176, 19, 47, 65, 71, 76, 90, 127, 34, 99, 109, 110, 166, 172.

Subte: Línea B: Estación Dorrego

Trenes: Urquiza: estación Federico Lacroze – San Martín: estación Villa Crespo.

Chayanne en la Argentina: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber

Horarios

Apertura de puertas: 19.00

Telonero Roze: 20.00

Inicio del show de Chayanne: 21.00

Roze se sube al escenario del Movistar Arena para abrir los shows de Chayanne. El dúo del momento llega para ponerle todo el ritmo y calentar motores antes de recibir al ídolo latino este 24 y 25 de febrero.

Acceso

Acceso Av. Dorrego 489

Platea baja: 102 a 109

Platea alta: 301 a 308

Acceso Av. Corrientes 6049

Platea baja: 110 a 118

Platea alta: 309 a 317

Acceso Humboldt 450

Campo

Objetos prohibidos

Equipos de fotografía y video

Ipads, tablets y laptops

Palos de banderas y selfie sticks

Envases de ningún tipo

Bebidas alcohólicas y/o latas de cualquier tipo

Alimentos y bebidas de cualquier tipo

Sustancias ilegales

Paraguas o sombrillas

Pirotecnia y explosivos de ningún tipo

Banderas con varillas y/o mayores a 1.5mts

Armas de todo tipo u objetos punzocortantes

Punteros laser

Equipos de mate

Aerosoles, líquidos inflamables, etc.

Cascos de todo tipo y camisetas de fútbol

Coches de bebés

Bolsos y/o mochilas

Chayanne en la Argentina: lista de canciones que se espera que suenen en el Movistar Arena

Chayanne repasará en vivo algunos de los grandes clásicos de su carrera, como Torero y Dejaría todo, junto a canciones más recientes como Bailando bachata, Como tú y yo y Te amo y punto. La gira propone un recorrido por las distintas etapas de su trayectoria musical.

En su presentación en Santiago de Chile, el pasado 14 de febrero, el artista interpretó las siguientes canciones, por lo que se espera un setlist similar para los shows en Argentina:

Bailemos otra vez

Salomé

Boom Boom

El centro de mi corazón

Provócame

Caprichosa

Cuidarte el alma

Atado a tu amor

La clave

Baila baila

Yo te amo

Candela

Tu pirata soy yo

Completamente enamorados

Palo bonito

Este ritmo se baila así

Fiesta en América

Si nos quedara poco tiempo

Te amo y punto

Humanos a Marte

Como tú y yo

Madre Tierra (Oye)

Dejaría todo

Tiempo de vals

Bailando bachata

Torero

Todas las fechas de los shows de Chayanne en Argentina en 2026

24 de febrero: Buenos Aires – Movistar Arena.

25 de febrero: Buenos Aires – Movistar Arena.

27 de febrero: Córdoba – Estadio Instituto.

1° de marzo: Buenos Aires – Movistar Arena.

4 de marzo: Buenos Aires – Movistar Arena.

7 de marzo: Buenos Aires – Movistar Arena.

13 de marzo: Buenos Aires – Estadio Vélez.