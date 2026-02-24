Chayanne en Argentina hoy: canciones, accesos, horarios y todo sobre sus shows en el Movistar Arena

Chayanne ya está en Buenos Aires para presentarse este 24 de febrero con el primero de los siete shows que brindará en el país en el marco de su gira mundial Bailemos Otra Vez Tour. La primera cita con el público argentino tendrá lugar en el Movistar Arena.
El artista ofrecerá cinco conciertos en el estadio de Villa Crespo, el 24 y 25 de febrero, y el 1°, 4 y 7 de marzo, además de una presentación en Córdoba el 27 de febrero. Su visita culminará el 13 de marzo con un mega show en el Estadio de Vélez, que marcará el cierre de su recorrido por el país.
Antes de llegar a la Argentina, el puertorriqueño presentó este espectáculo en más de diez países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa, por lo que se espera un cierre a lo grande tras una extensa gira internacional.
Los shows combinarán las canciones de su nuevo disco con un repaso por los grandes clásicos que marcaron su trayectoria, entre ellos Salomé, Boom Boom, Un siglo sin ti, Provócame y Torero.
Cómo comprar las últimas entradas para el show de Chayanne en el Movistar Arena
Aún quedan entradas disponibles para los shows de Chayanne en el Movistar Arena previstos para el 24 y 25 de febrero, y el 1, 4 y 7 de marzo. Los tickets pueden comprarse exclusivamente a través del sitio oficial www.movistararena.com.ar, con precios desde $89.000. Por su parte, las entradas para el concierto en Vélez ya se encuentran completamente agotadas.
Chayanne en la Argentina: cómo llegar al Movistar Arena en tren, colectivo y subte
Colectivo: Líneas: 42, 55, 63, 78, 87, 93, 111, 176, 19, 47, 65, 71, 76, 90, 127, 34, 99, 109, 110, 166, 172.
Subte: Línea B: Estación Dorrego
Trenes: Urquiza: estación Federico Lacroze – San Martín: estación Villa Crespo.
Chayanne en la Argentina: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber
Horarios
Apertura de puertas: 19.00
Telonero Roze: 20.00
Inicio del show de Chayanne: 21.00
Roze se sube al escenario del Movistar Arena para abrir los shows de Chayanne. El dúo del momento llega para ponerle todo el ritmo y calentar motores antes de recibir al ídolo latino este 24 y 25 de febrero.
Acceso
Acceso Av. Dorrego 489
Platea baja: 102 a 109
Platea alta: 301 a 308
Acceso Av. Corrientes 6049
Platea baja: 110 a 118
Platea alta: 309 a 317
Acceso Humboldt 450
Campo
Objetos prohibidos
Equipos de fotografía y video
Ipads, tablets y laptops
Palos de banderas y selfie sticks
Envases de ningún tipo
Bebidas alcohólicas y/o latas de cualquier tipo
Alimentos y bebidas de cualquier tipo
Sustancias ilegales
Paraguas o sombrillas
Pirotecnia y explosivos de ningún tipo
Banderas con varillas y/o mayores a 1.5mts
Armas de todo tipo u objetos punzocortantes
Punteros laser
Equipos de mate
Aerosoles, líquidos inflamables, etc.
Cascos de todo tipo y camisetas de fútbol
Coches de bebés
Bolsos y/o mochilas
Chayanne en la Argentina: lista de canciones que se espera que suenen en el Movistar Arena
Chayanne repasará en vivo algunos de los grandes clásicos de su carrera, como Torero y Dejaría todo, junto a canciones más recientes como Bailando bachata, Como tú y yo y Te amo y punto. La gira propone un recorrido por las distintas etapas de su trayectoria musical.
En su presentación en Santiago de Chile, el pasado 14 de febrero, el artista interpretó las siguientes canciones, por lo que se espera un setlist similar para los shows en Argentina:
Bailemos otra vez
Salomé
Boom Boom
El centro de mi corazón
Provócame
Caprichosa
Cuidarte el alma
Atado a tu amor
La clave
Baila baila
Yo te amo
Candela
Tu pirata soy yo
Completamente enamorados
Palo bonito
Este ritmo se baila así
Fiesta en América
Si nos quedara poco tiempo
Te amo y punto
Humanos a Marte
Como tú y yo
Madre Tierra (Oye)
Dejaría todo
Tiempo de vals
Bailando bachata
Torero
Todas las fechas de los shows de Chayanne en Argentina en 2026
24 de febrero: Buenos Aires – Movistar Arena.
25 de febrero: Buenos Aires – Movistar Arena.
27 de febrero: Córdoba – Estadio Instituto.
1° de marzo: Buenos Aires – Movistar Arena.
4 de marzo: Buenos Aires – Movistar Arena.
7 de marzo: Buenos Aires – Movistar Arena.
13 de marzo: Buenos Aires – Estadio Vélez.