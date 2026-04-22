Charly García fue operado de un riñón y evoluciona favorablemente

Charly García fue sometido a una intervención quirúrgica para extirparle parte de un riñón. El músico permanece internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) tras una cirugía que fue calificada como exitosa.

Según informaron en el programa LAM, un representante del artista confirmó que el domingo ingresó a la clínica para realizarse una operación programada, que se llevó a cabo sin inconvenientes. Desde su entorno, aclararon a Clarín que a García se le había detectado un nódulo en el riñón. La cirugía se realizó el martes 21 de abril y, según se informó, «está todo muy bien».

La operación, prevista con antelación, se realizó durante la mañana del martes. Tras su finalización sin complicaciones, Charly fue trasladado a una sala común, donde evoluciona favorablemente. Se espera que permanezca internado unos días más bajo supervisión médica.

Los médicos le practicaron una nefrectomía parcial, procedimiento que consiste en la resección de una parte del riñón. Actualmente, el músico continúa su recuperación en una habitación común del sanatorio porteño.

En las últimas semanas, se lo vio a Charly García, de 74 años, recorriendo las salas del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) junto a su presidente, Eduardo Costantini, además de asistir al recital de Andy Summers, ex integrante de The Police. También fue visto de buen ánimo comprando vinilos en una disquería de Corrientes y Callao.

A fines del año pasado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoció la intersección de Coronel Díaz y avenida Santa Fe como la “Esquina Charly García”, homenaje que se sumó a la placa colocada en el edificio donde el músico vivió la mayor parte de su vida. En ese lugar se inauguró además un mural con su retrato, en presencia de músicos, amigos y fanáticos.

En septiembre pasado, Charly recibió el Konex de Brillante, la máxima distinción de los Premios Konex a la Música Popular 2025, un reconocimiento que se entrega cada diez años y que es considerado uno de los más prestigiosos en el ámbito musical argentino.